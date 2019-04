261 767 personas perdieron su empleo adecuado en el último año, según INEC

LEA TAMBIÉN

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) difundió este lunes, 15 de abril del 2019, los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (Enemdu) que analiza el comportamiento del mercado laboral hasta marzo del 2019. Entre las principales novedades destaca que la tasa de empleo adecuado o pleno cayó 3,2 puntos porcentuales frente a marzo de 2018.



Esto significa que en el último año un total de 261 767 personas perdieron su empleo pleno o adecuado. Dentro de esta categoría se encuentran aquellos que perciben ingresos laborales iguales o superiores al salario mínimo, trabajan igual o más de 40 horas a la semana. Para el INEC esta variación es “significativamente estadística”.



Por el contrario, La tasa de desempleo no es significativa porque aumentó 0,2%. En marzo del 2018 se registró en el 4,4%, mientras que para el 2019 subió al 4,6%.



La categoría de Otro empleo no pleno pasó del 25,7 al 27,2%, pues entre el 2018 y 2019 un total de 125 139 personas pasar a engrosar las cifras. El INEC define que son ciudadanos con empleo, pero que trabajan menos de la jornada laboral y no tienen el deseo y disponibilidad de trabajar horas adicionales. También se incluyen las personas que trabajan más de 40 horas a la semana, pero no quieren o no están disponibles para laborar horas adicionales. En ambos casos, el salario que perciben es inferior al básico.



Otro dato que llama la atención es el incremento de la Población Económicamente Inactiva (PEI) -aquella que en la que están quienes no tienen empleo, tampoco buscan uno y no están disponibles para trabajar-. En marzo del 2018 eran 3 820 422 personas en estas condiciones, ahora son 4 110 070.