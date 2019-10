INEC y Ministerio de Trabajo aseguran que el empleo adecuado y el desempleo se estabilizaron en septiembre del 2019

LEA TAMBIÉN

Tras la publicación de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (Enemdu), del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), correspondiente al último trimestre, el ministro de Trabajo, Andrés Madero, y el director del INEC, Roberto Castillo, hicieron un análisis sobre la evolución de los indicadores de empleo durante este año.

El informe del INEC señala que la evolución interanual (septiembre 2018 - septiembre 2019) del indicador de desempleo en el país es “estadísticamente significativa”, pasando del 4,0% al 4,9%, lo que significa que 74 053 personas engrosaron las cifras de desempleo.



No obstante, el director de la entidad aseguró que en lo que va del año el indicador se ha mantenido estable. El Ministro de Trabajo añadió que las variaciones de este año no son estadísticamente significativas. “Esto responde al esfuerzo que viene realizando el Gobierno, que no solo tiene que ver con temas puntuales, sino con una política de ajuste fiscal, austeridad, estabilidad política y económica”.



De igual manera, el análisis de resultados que presenta el INEC en su página web indica que la disminución del empleo adecuado en el último año es “estadísticamente significativa". Para septiembre de este año, el indicador se ubicó en 38,5%, lo que significa una caída de 1,1 puntos porcentuales en relación a igual mes del año pasado.



Es decir, en el último año, el número de personas que cuentan con un empleo pleno (perciben un salario básico o más y trabajan al menos 40 horas semanales, o de laborar menos tiempo, no desean trabajar más horas) disminuyó en 46 431 individuos.



Pero, en lo que va de año, el indicador se ha mantenido estable, aseguró el director del INEC. En marzo y junio, el empleo adecuado se ubicó en 37,9%, y en septiembre pasado en 38,5%. Destacó que durante este año más de 130 000 personas hallaron un empleo adecuado.



“Durante 2019 la tendencia complicada que veníamos teniendo durante los últimos períodos ha sido revertida y estamos encaminados a generar un incremento en el tema de empleo adecuado y un descenso en el desempleo. La radiografía del 2019 muestra que las acciones están dando resultados”, subrayó Madero.



El titular de la cartera de Trabajo aprovechó la oportunidad para cuestionar las situaciones acaecidos en el país tras el anuncio de las medidas económicas, específicamente los saqueos y actos delictivos, recordando que esto afecta la actividad productiva del país y la generación de nuevas plazas de empleo. “Todas las discrepancias y protestas deben estar enmarcadas dentro de la ley”.