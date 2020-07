Indonesia impone el velo en lugar de la mascarilla a las mujeres contra el coronavirus y desata polémica

LEA TAMBIÉN

Un funcionario indonesio pidió a las funcionarias públicas de su región que llevaran un velo en lugar de una mascarilla para protegerse del coronavirus, provocando una controversia en el archipiélago.

Los defensores de los derechos de la mujer han señalado que un velo, que oculta la nariz y la parte inferior de la cara, también llamado nicab, no ofrecía protección suficiente y lo consideran un nuevo intento de imponer un código de vestimenta conservador a las mujeres en el país, que cuenta con la mayor población musulmana del mundo.



El funcionario precisó a que la regla se imponía solo a los viernes, para las musulmanas, y que no se preveían sanciones para las que no la cumplieran.



Esta decisión se tomó el mes pasado después de que las funcionarias se quejaran de tener que llevar una máscara en los ejercicios deportivos que se realizan todos los viernes, señaló.



Este tipo de velo facial es común en algunos países del Golfo, pero no en Indonesia, donde la mayoría de las musulmanas llevan un hiyab, un velo que cubre el cabello.



Aunque la regla es obligatoria solo el viernes, muchas empleadas de la administración local comenzaron a usar un velo los otros días de la semana.



Alrededor del 90% de las aproximadamente 4 000 mujeres empleadas por la administración de Lombok Central son musulmanas.



Los defensores de los derechos humanos protestaron contra esta medida.



Algunas de las zonas más conservadoras, como Aceh, en la isla de Sumatra, han impuesto el hiyab a todas las mujeres, mientras que en Lombok es obligatorio para las funcionarias.

Indonesia, que durante mucho tiempo ha tenido la reputación de practicar un islam muy tolerante, ha visto cómo las corrientes musulmanas conservadoras han ganado terreno en las últimas décadas.