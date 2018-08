Indonesia evacúa a cientos de turistas tras sismo que dejó más de 90 muertos

LEA TAMBIÉN

Indonesia seguía evacuando este lunes,6 de agosto del 2018, a cientos de turistas de las pequeñas islas cercanas a la de Lombok, donde un poderoso sismo mató a al menos 91 personas y dañó o redujo a escombros miles de edificios.

El temblor de magnitud 6,9 dejó en pánico a los turistas y residentes de este lugar donde exactamente hace una semana otro sismo había sacudido Lombok, causando al menos 17 muertos.



Este lunes los socorristas buscaban sobrevivientes entre los escombros de casas, mezquitas y escuelas que fueron destruidas en este último desastre ocurrido el domingo por la tarde.



En la isla vecina de Bali, la más turística de este archipiélago del Sudeste Asiático, también sintieron el terremoto.



“91 personas murieron, 209 sufrieron heridas graves”, dijo el portavoz de la agencia nacional de desastres Sutopo Purwo Nugroho en su último balance de víctimas el lunes 6 de agosto, por la mañana.



“Hay desafíos: las carreteras fueron dañadas, tres puentes también fueron dañados, es difícil acceder a algunos lugares y no tenemos suficiente personal”, agregó el portavoz.



Este lunes también se estaba realizando una operación para evacuar a unos 1 200 turistas de las Islas Gili, tres pequeñas islas tropicales bordeadas por arrecifes coralinos, a pocos kilómetros de la costa noroeste de Lombok que son particularmente populares entre mochileros y buceadores.



Funcionarios locales de desastres dijeron en sus últimos reportes que habían evacuado 358 turistas, “indonesios y extranjeros” y el resto está a la espera de poder ser evacuados, dijo el portavoz de la agencia nacional de gestión de desastres.



Al menos una persona, un turista indonesio, murió en las islas Gili mientras que otro turista murió en la vecina Bali, que es el destino vacacional estrella de Indonesia.



El video de un imán orando con estoicismo en la mezquita Denpasar de Bali mientras la tierra se tambaleaba se convirtió en un fenómeno viral este lunes en las redes sociales, donde los internautas alabaron su fe inquebrantable.



Denink Ayu, recepcionista de un hotel en Gili Trawangan, la más grande de las tres Gilis, dijo a CNN Indonesia que “ todo el mundo estaba en pánico ” después del terremoto.



Una pareja de turistas franceses que viajaron a Lombok para festejar su luna de miel en las Islas Gili decidieron regresar a Francia “con tristeza” tras el miedo que vivieron con el terremoto.



“Estábamos en un autobús (...), era de noche y yo empezaba a bostezar, cuando sentimos que el autobús se tambaleaba como si lo estuvieran empujando desde afuera. Entonces, una chica que estaba a mi lado gritó: earthquake (terremoto en inglés). Me desperté y sentimos cómo temblaba el suelo durante 15 segundos, fue bastante largo”, explicó Anna en el aeropuerto internacional de Lombok.



Su marido Julien reconoció que “teníamos que pasar una semana aquí, pero decidimos irnos porque ya hubo otro terremoto la semana pasada”.



Centenares de heridos



Habitantes de la ciudad describieron una violenta sacudida que precipitó a la gente fuera de los edificios.



“Todo el mundo corrió inmediatamente fuera de sus casas, todo el mundo estaba en pánico”, relató a la AFP Iman, que como muchos indonesios solo tiene un nombre.



En varios puntos de la ciudad se cortó la electricidad y los pacientes tuvieron que ser evacuados de los principales hospitales, explicaron responsables y testigos.



El número de personas evacuadas se situaría en unas 20 000 en Lombok, informó el lunes el portavoz de la agencia nacional de desastres, quien recordó que necesitaban comida y medicamentos.



Centenares de personas con el cuerpo ensangrentado eran atendidas en el exterior de un hospital dañado en Mataram, la ciudad más importante de Lombok, que quedó muy dañada por el sismo. Otros heridos descansaban en camas y eran atendidos por médicos con batas azules.



Los familiares de las personas afectadas se concentraron delante de la clínica principal de Mataram, mientras que su personal se hacía cargo de centenares de heridos.



Fuera de este establecimiento, las calles de la ciudad seguían desiertas, con la excepción de algunos pocos supervivientes que caminaban entre los escombros.



La mayoría de los fallecidos se encontraba en una zona montañosa situada en el norte de Lombok, lejos de las playas más turísticas en el sur y el oeste de la isla.



Decenas de habitantes todavía podrían encontrarse bajo los escombros. El jefe del distrito de Lombok, Najmul Akhyar, consideró que el 80% del territorio quedó dañado por el terremoto.



Indonesia, un archipiélago de 17 000 islas e islotes, se sitúa en el conocido como “cinturón de fuego” del Pacífico, una zona de fuerte actividad sísmica. Aunque el país registra numerosos sismos, la mayoría no son peligrosos.