Indignación por vacunación falsa contra el covid-19 en Brasil; videos registran que jeringas estaban vacías

Vacunas de aire, jeringas vacías, falsas aplicaciones, estas fueron las denuncias que surgieron en Brasil, durante la campaña de vacunación que se realiza en el país para frenar el avance del covid-19. Según videos que circulan en redes sociales, personas de la tercera edad no recibieron los antídotos que se ofrecieron en el plan de vacunación.



En las grabaciones se puede ver el momento en que los adultos mayores son inyectados con jeringas vacías, otras personas solo son pinchadas, pero el líquido no es inoculado en el cuerpo.



Las autoridades locales dieron su postura al respecto. En un comunicado, la Policía Civil de Río de Janeiro dijo: “Si las investigaciones confirman que hubo desvío de dosis, o cualquier otra irregularidad, el profesional de salud podrá ser acusado por el crimen de peculado (malversación de fondos), que tiene penas que pueden llegar hasta a 12 años de prisión”.



Uno de los casos de falsa inoculación sucedió en la ciudad de Petrópolis. En este caso, la enfermera que estaba encargada de suministrar el antídoto, dijo que no se dio cuenta que no lo estaba aplicando de manera adecuada.

El Municipio de esta localidad reforzó el protocolo de vacunación para evitar que se den situaciones de este tipo y solicitó a los enfermeros a aumentar la “transparencia” durante el proceso, según explicó a Efe el secretario de Salud de Petrópolis, Aloisio Barbosa da Silva.



Las grabaciones causaron indignación entre los usuarios de redes sociales. Las personas escribieron mensajes en donde reprochaban el gesto de los profesionales sanitarios que engañaban a las personas y lo consideraban como "inhumano".



Otros internautas recomendaban a la ciudadanía que filmen y miren que la jeringa esté llena y luego vacía, al aplicar la dosis.

“Brasil tiene un gran equipo de enfermeros. Un hecho aislado no puede comprometer un servicio que sigue los protocolos del Ministerio de Salud. Lo importante es tomar la vacuna”, enfatizó el Secretario Barbosa.

Brasil, uno de los epicentros mundiales de la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, confirmó 527 nuevas muertes por covid-19 en las últimas 24 horas, con lo cual el total de fallecidos se sitúa ahora en 246 504, informó el domingo 21 de febrero el Gobierno.



Según los datos más recientes difundidos por el Ministerio de Salud, en el mismo periodo fueron contabilizados 29 026 nuevos contagios, por lo que el total de casos confirmados en el país asciende ya a 10 168 174, de acuerdo con el reporte.



El gigante latinoamericano atraviesa una avasalladora segunda ola de la emergencia sanitaria y ha visto su campaña de vacunación, iniciada hace un mes, paralizarse en varias ciudades por la falta de vacunas.