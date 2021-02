Indignación en Texas por facturas de electricidad de más de USD 10 000 que deben pagar residentes tras la tormenta

Los débitos de altas sumas de dinero en las cuentas bancarias por el consumo de electricidad han causado indignación en Texas, Estados Unidos, por los exorbitantes precios de deben pagar los clientes debido a la tormenta registrada desde la segunda quincena de febrero del 2021.

En esa situación se encuentran Karen Knox, una maestra de educación especial, que debe cancelar USD 7 000; Lisa Chumley, profesora, que debe cubrir una planilla que supera los USD 10 000 o el de un hombre que reportó a la estación de televisión de Dallas WFAA que su factura superaba los USD 17 000. Así como ellos, muchos otros residentes del estado sureño de EE.UU. han expuesto sus casos ante los medios de comunicación locales, como publica el portal The Texas Tribune el lunes 22 de febrero del 2021.



Algunos de los afectados han suspendido el débito en sus cuentas bancarias y otros, en cambio, decidieron que no pagarán esas facturas. Los clientes esperan una ayuda ofrecida por el gobernador, Greg Abbot, y los legisladores de Texas, pero aún no está claro el mecanismo que se empleará para solucionar las quejas, reseña el medio.



El alto aumento de los precios del servicio se deben a las tarifas variables que los clientes contratan de empresas que manejan valores que fluctúan según el mercado mayorista. The Texas Tribune menciona que el kilovatio que antes costaba 12 centavos pasó a cotizarse en USD 9, es decir, "un aumento del 7,400%".



Se estima que incluso los clientes que no tengan este tipo de contrato se verían afectados, pues los residentes usaron más energía para tener calientes sus hogares que enfrentaron temperaturas de hasta -13 grados por la fuerte tormenta.



Pero en Texas, las altas tarifas no son los únicos reclamos que se han presentado. Algunos usuarios de los más de 4 millones de abonados que perdieron la electricidad en sus casas han presentado demandas contra la red eléctrica de ese estado, según documentos a los que tuvo acceso Efe el lunes 22 de febrero.

Así, el Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas (Ercot, por sus siglas en inglés) y otras empresas encargadas de la distribución de energía deberán hacer frente a millonarias demandas por, según las denuncias, su falta de preparación ante una de las tormentas de nieve más grandes que ha sufrido ese estado sureño en la historia moderna.



Estos cortes de energía dejaron a millones de residentes sin calefacción, con temperaturas gélidas en el exterior, provocando incluso la muerte de algunas personas por hipotermia, parte de los al menos 59 fallecidos que ha dejado la tormenta en EE.UU.



Demanda de la familia de un niño que falleció



La familia de Cristian Pavón, un niño de 11 años de la localidad texana de Conroe que murió en su habitación la semana pasada después de pasar la noche sin electricidad, demandó a dos de los proveedores de energía del estado alegando "negligencia grave" y "homicidio negligente", según la denuncia.



Los familiares del niño fallecido buscan ahora una recompensa económica de hasta USD 100 millones de Ercot, que administra la transmisión, distribución y pago de electricidad para aproximadamente el 90% de Texas y Entergy, un proveedor de electricidad.



En declaraciones a medios locales, la familia de Cristian argumentó que el menor no padecía problemas de salud antes de fallecer y que esta fue la primera vez que el niño vio la nieve desde su llegada de Honduras, hace dos años.



Precios abusivos por productos y servicios



Más allá de las demandas también se han registrado en los últimos días centenares de quejas por los precios abusivos de productos y servicios de necesidad básica, como alimentos o alojamiento.



Según datos de la oficina de Lina Hidalgo, jueza del condado al que pertenece Houston, el de Harris, más de 500 personas han reportado ejemplos de precios que ser incrementaron exponencialmente durante los días de la tormenta de nieve.



"Hemos visto pruebas de precios escandalosos en artículos necesarios como alimentos y agua. (...) Ya sea aumentando el precio de productos de necesidades básicas o publicando un Airbnb con energía por USD 1 000 la noche. No podemos imaginar algo más cruel que aprovecharse de las personas que han sufrido en este desastre", denunció Hidalgo en una rueda de prensa.