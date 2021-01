Indignación en Argentina ante agentes que trasladaron a niña de 10 años a la  Comisaría por no usar mascarilla

La actuación de agentes de la Policía contra una niña de 10 años, por no usar mascarilla en la calle, causó indignación en la provincia de Santiago del Estero, norte de Argentina.

Información del medio local TN del viernes 8 de enero del 2021 señala que Érika acompañó a su prima de 20 años al banco en la localidad de Brea Pozo y no llevó tapabocas. En el camino se encontraron con un policía y el oficial recriminó a la niña por no usar mascarilla. Luego, una uniformada las trasladó a la Comisaría, en donde ambas pasaron más de 50 minutos en calidad de retenidas.



La madre de la niña, Evangelina, contó al medio Visión Santiagueña que ese fue el tiempo que demoró el Comisario en informarle la situación a la familia, e incluso, aseguró que cuando fue a buscar a su hija, no la liberaron sin antes obligarla a firmar un acta.



De su parte, el jefe policial Adrián Argañaraz les dijo a los padres de Érika que solo la quería “asustar, para que tome conciencia”, según el reporte de TN.



Frente a esta situación, la madre de la niña expresó su indignación en un posteo en las redes sociales.

Che Santiago del Estero, como van a detener a una niña de 10 años por no llevar barbijo, están locos ?



Me imagino que ya salió a pedir disculpas el gobernador, no ? pic.twitter.com/9hNWzcR3sg — CHESTER BOSCH 🇦🇷 (@chester_bosch) January 8, 2021



“Diez años tiene mi niña, traumada de por vida, firmando su libertad. Ni los oficiales que se encontraban ahí podían creer lo que hacía el jefe, nadie sabía cómo proceder, nos quería hacer firmar mentiras que él mismo inventaba y con amenazas quiso detener a mi esposo”, escribió la mujer.



El texto de la madre generó reacciones de los usuarios de redes sociales. Los internautas reclamaron el actuar de los uniformados contra los derechos de la menor.



Según la publicación, con el pasar de las horas, la familia de la niña buscó asesoría legal con la abogada y concejal de la localidad, Belén Pinto, quien los acompañó a poner una denuncia contra el policía por violencia institucional y abuso de autoridad.



En diálogo con los medios locales, Pinto dijo que “estos abusos no pueden seguir ocurriendo, aquí se ha cometido una doble impericia, violándose primero los derechos humanos, y por otros los de una niña. La mala aplicación de la cuarentena ha desnudado algo que lamentablemente siempre ocurrió, que es el abuso por parte de un sector de las fuerzas policiales que se cree dueño de la vida de las personas”.



Sobre el polémico hecho, el medio argentino La Nación habló con el Jefe de Policía de la Provincia, el comisario general Roger Coronel, quien sostiene que la detención fue de la mujer mayor de edad a quien se le pidió que se colocara bien la mascarilla en la vía pública y que “en malos términos rechazó la recomendación, siendo esa la razón por el traslado de ambas a la Comisaría de Brea Pozo”.



A decir de Coronel, el caso se trataría de “una tergiversación del padre”, identificado como Marcelo Peñaloza, que es un policía retirado de la ciudad de Salta. “Él fue quien sacó las fotos y las viralizó”, dijo a La Nación. El oficial asegura que una “imagen en la que se ve a la niña con las manos atrás no es que está esposada, ella posó así, es una locura pensar que vamos a esposar a una menor de esa edad”.



El Comisario también habló sobre la fotografía que se difundió en Internet, en la que la niña escribe sobre unos documentos y que su madre asegura que “firma su libertad”. Según el funcionario, “es el acta de entrega que se estila, según el fiscal, que firme la madre y el o la menor”.



A pesar de los cuestionamientos, Coronel defendió el accionar policial asegurando que “la menor fue llevada junto a la verdaderamente detenida, la mujer mayor de 20 años, porque no se la puede dejar en la vía pública, es una cuestión de sentido común”.