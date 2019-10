El Parlamento de los Pueblos definió que se no toquen los subsidios hasta que se discuta el modelo económico del país

LEA TAMBIÉN

Los representantes del denominado Parlamento de los Pueblos presentaron sólo líneas generales de la propuesta que enviarán a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, la mañana de hoy, miércoles 30 de octubre del 2019.

Tanto la ONU como la Conferencia Episcopal actúan como mediadores en el diálogo que se acordó el pasado domingo 13 de octubre del 2019, tras 11 días de protestas en contra del Decreto Ejecutivo 883, con el que se eliminó el subsidio a los combustibles.



Leonidas Iza, dirigente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), señaló que la propuesta tiene seis ejes. Entre esos están alternativas al tema fiscal, crediticio, tributario, entre otros temas.



Sin embargo, Iza dijo que el tema de subsidios este momento no se debe topar. "Si no se resuelve toda la estructura económica del país con estos ejes no se puede tocar".



El dirigente indígena manifestó que, si el Gobierno argumenta el contrabando, "deben ser tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas, quienes hagan el control en la frontera".



Para el caso de que el subsidio se destine a quienes más tienen, plantean que se incremente el impuesto a la renta.



Finalmente Iza se refirió a la posibilidad de que el Gobierno envíe el tema de subsidios como parte de la reforma presupuestaria a la Asamblea Nacional. Señaló que "el Gobierno estaría decidiendo sobre la vida del pueblo. El pueblo reaccionará. No nos haremos cargo de una decisión irresponsable. No amenazamos. Simplemente por un acto de paz, la decisión del Ejecutivo debe ir de acuerdo con lo que el pueblo está pidiendo".



Jaime Vargas, presidente de la Conaie, señaló que durante la tarde de hoy se consolidará la propuesta y que con base en eso se acordará una reunión con la ONU y la Conferencia Episcopal, mañana jueves, 31 de octubre del 2019.