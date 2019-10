8 policías retenidos por indígenas en el Ágora de la Casa de la Cultura en Quito se encuentran en buen estado

LEA TAMBIÉN

Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), solicitó este jueves 10 de octubre del 2019 a las autoridades que se les entregue los cuerpos de sus compañeros fallecidos, durante la marcha indígena. El pedido lo realizó durante un encuentro que mantuvieron los dirigentes en Quito.

En la reunión, los dirigentes hablaron junto a ocho miembros de la Policía Nacional, siete hombres y una mujer, que fueron retenidos y a las 10:20 se encontraban en el interior del Ágora de la Casa de la Cultura, en Quito, donde se desarrollaba una Asamblea.



Los uniformados se encuentran en buen estado, sobre el escenario, junto a líderes del movimiento como Vargas y Leonidas Iza, del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC). Iza pidió al oficial más antiguo que se contactara con el Comandante de la Policía para que le pida al Gobierno que se detenga la represión contra los manifestantes del movimiento indígena que reclaman la derogatoria del Decreto 883 que eliminó los subsidios de los combustibles en Ecuador.



#QUITO | Ocho policías se encuentran retenidos en el Ágora de la Casa de la Cultura por el movimiento indígena. Se encuentran en buen estado. Leonidas Iza, dirigente del Movimiento Campesino de Cotopaxi, quieren que el Gobierno se comprometa a no reprimir



Los dirigentes de la Conaie aseguran que tienen información de un supuesto ingreso que realizaría la Policía al Ágora con bombas lacrimógenas. "Nos nos responsabilizamos de la vida de los que están aquí", precisaron.



En redes sociales se anunció que los uniformados serían sometidos a justicia indígena, pero EL COMERCIO conoció de la voz de los dirigentes que eso no ocurrirá. "Los policías están bien. Se va a hacer una misa de cuerpo presente con compañero asesinado".

Los policías retenidos, siete hombres y una mujer, estuvieron sobre la tarima junto a los dirigentes indígenas, en el ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Foto: Eduardo Terán/ EL COMERCIO



La mañana de este jueves, la Defensoría del Pueblo confirmó la muerte de Inocencio Tucumbi, dirigente de la Conaie en Cotopaxi, por un trauma cráneoencefálico, en las manifestaciones en Quito.



Jaime Vargas dijo este jueves en el Ágora que el movimiento indígena solicita que se les entregue los cuerpos de tres compañeros que aparentemente se encuentran en el Hospital Eugenio Espejo de Quito. El dirigente dijo que buscan llevarlos a sus comunidades.

La dirigencia indígena pidió a los oficiales que se comuniquen con el Comandante de Policía para solicitar que no se reprima a los manifestantes. Foto: Eduardo Terán/ EL COMERCIO



Los dirigentes indígenas colocaron a los policías retenidos sobre la tarima, les hicieron sacar las botas y aseguraron que en Saquísilí hay detenidos 40 militares.



Se informó que no hay personal policial en los alrededores del Parque El Arbolito ni del Ágora de la Casa de la Cultura.



Iza dijo que mientras no lleguen los cuerpos de sus compañeros fallecidos, no liberarán a los ocho policías retenidos en el Ágora.



"No queremos más derramamiento de sangre, queremos que pase en vivo y en directo lo que está pasando", dijo el dirigente del Movimiento Indígena, quien además solicitó a los canales locales que transmitan en vivo y algunos periodistas subieron a la tarima cerca de las 10:20. En referencia a la presencia de los medios de comunicación, Iza aseguró que garantiza la seguridad de toda la prensa en el recinto.



"La Policía Nacional está porque violentaron al pueblo ecuatoriano" manifestó Iza ante el clamor de los indígenas en la Casa de la Cultura.



Carlos Susuzagñay, presidente de la Ecuarunari, aseguró que no negociarán con la sangre de sus compañeros y consideró que los responsables deben ir a la cárcel por los crímenes. El dirigente anunció que radicalizarán la medida. "Con los indígenas no se juega. Compañeros vamos a hacer historia" y enfatizaron que el movimiento no ha establecido un diálogo con el Gobierno.



Cerca de las 11:04 los uniformados retenidos fueron retirados hacia la parte de atrás de la tarima.