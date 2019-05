Indígenas de Ecuador rehúsan formar parte de acuerdo impulsado por Gobierno

LEA TAMBIÉN

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) anunció este miércoles 8 de mayo del 2019 que no formará parte de un Acuerdo Nacional, que busca crear políticas públicas de cara a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y que es impulsado por el presidente del país, Lenín Moreno.

La Conaie afirmó hoy en un comunicado que ha decidido "no participar ni ser parte" del "Acuerdo Nacional Ecuador 2030", al comentar que es "un intento apresurado en busca de consenso y legitimidad política en medio de un panorama de crisis económica" y de "implementación de políticas y medidas económicas neoliberales".



Asimismo, afirmó que se rehúsa a formar parte de ese acuerdo, debido a que el Gobierno no ha dado respuestas concretas a "los temas de mayor importancia presentados en 2017 por la Conaie", en el llamado "Diálogo Social Nacional", que también impulsó el Gobierno.



"La instalación de una mesa de diálogo con el Gobierno desde el año 2017 no ha cumplido en su totalidad las expectativas reales en base a los planteamientos y agenda del movimiento indígena", precisó la organización.



Recordó que los temas planteados en ese diálogo fueron: El desarrollo de alternativas al modelo económico extractivista, la no apertura a nuevas concesiones mineras y licitaciones petroleras, el respeto al ejercicio del derecho constitucional de la justicia indígena.

La Conaie no será parte del #AcuerdoNacionalEcuador 2030 convocado por el Gobierno Nacional en un panorama de crisis económica, desconfianza y corrupción y agotará todas las instancias del Diálogo Nacional iniciado en el año 2017.https://t.co/pGtPUtcsWM#SomosConaie pic.twitter.com/Fn9BsdWsYx — CONAIE (@CONAIE_Ecuador) 8 de mayo de 2019



Además, la Educación Intercultural Bilingüe y el respeto y aplicación a la consulta previa, libre e informada en los territorios donde se pretendan efectuar proyectos extractivistas (minería o petróleo).



Pese a mantener en un principio una cercanía con el Gobierno, la Conaie se ha alejado de la órbita gubernamental y rechazado políticas como el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), al que considera lesivo para los intereses populares.



El presidente Lenín Moreno inauguró este lunes el "Acuerdo Nacional Ecuador 2030", un espacio multisectorial en el que se convoca a representantes de toda la sociedad a aunar esfuerzos para llegar a consensos que faciliten la gobernabilidad y la proyección conjunta hacia el futuro.



El vicepresidente Otto Sonnenholzner detalló los temas que se debatirán en las mesas de trabajo y mencionó a la educación, la seguridad social, la competitividad, la innovación y generación de empleo, la democracia y reforma institucional, la sostenibilidad y el cambio climático.



Además, la seguridad ciudadana y la no violencia, así como la prevención de adicciones, entre otros.