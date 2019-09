Indígenas de Ecuador piden proteger la selva de explotación e incendios

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Unos 70 indígenas amazónicos de Ecuador protestaron este miércoles 4 de septiembre del 2019 en Quito para reclamar la protección de la selva ante la explotación de recursos y los incendios en Brasil, Bolivia y Paraguay.

Empuñando enormes lanzas de madera y con sus rostros pintados de rojo, indígenas waorani cantaron y danzaron frente a la sede del ministerio de Ambiente ecuatoriano. También se hicieron presentes representantes de las nacionalidades zápara, shuar, cofán y kichwa.



“Hemos venido de muy lejos para solidarizarnos con ese pueblo que se ha incendiado en la Amazonía de Brasil. Confiamos que eso no cause más daño ambientan en Brasil, Bolivia y Paraguay”, dijo a la AFP Oswando Nenquimo, portavoz waorani.



La selva está deforestada, hay contaminación, la selva está muriendo, la cultura está muriendo y eso es lo que pasa en Brasil y va a pasar lo mismo (aquí) si no protege el MAE (Ministerio de Ambiente de Ecuador)”, agregó.

Representantes de varios pueblos y nacionalidades del Amazonas participan este miércoles durante un plantón para exigir al gobierno que se respeten los derechos ganados en los tribunales y el respeto a la Biodiversidad. Foto; EFE

Los nativos también exigieron respeto a resoluciones judiciales que protegen las zonas habitadas por ellos. En julio pasado la justicia ecuatoriana confirmó un fallo que impide el ingreso de empresas petroleras a 180 000 hectáreas del territorio de los indígenas waorani, tras una apelación del gobierno.



Los waorani lograron el fallo a su favor al argumentar que existió una violación al derecho constitucional a la autodeterminación de los pueblos y a la consulta previa, libre e informada sobre planes de explotación de recursos no renovables en sus tierras.



Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), rechazó la postura del presidente brasileño Jair Bolsonaro, quien propugna la explotación minera en reservas indígenas y áreas protegidas y cuestiona la acción de oenegés.



Han dicho “que los pueblos indígenas somos un estorbo. Lo que hemos dicho (nosotros) es que ellos son los estorbos. Nosotros vivimos en nuestros territorios y mucha gente nos dice que somos pobres, pero nos han hecho pobres la minería y el petróleo” por la contaminación que dejan en ríos y suelos, señaló Vargas a la AFP .



El dirigente de la mayor organización indígena ecuatoriana expresó su solidaridad frente a la “tragedia” ocasionada por los incendios en la Amazonía. “Tenemos que concientizar al mundo de que el planeta Tierra ya no soporta”, apuntó.