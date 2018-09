Grupo de indígenas exige al Gobierno que rechace laudo sobre caso Chevron

LEA TAMBIÉN

Medio centenar de indígenas de la Amazonía ecuatoriana se concentraron este miércoles, 26 de septiembre del 2018, frente a la Procuraduría del Estado, en Quito, para exigir al Gobierno que rechace un laudo arbitral que condena al país y que pone en peligro el proceso de reparación de daños ambientales causados por la petrolera Chevron.

Los indígenas amazónicos, ataviados con sus trajes ancestrales, acudieron a una la Procuraduría para exigir al Estado que defienda la soberanía y rechace la decisión de un tribunal de arbitraje internacional que este mes falló contra Ecuador y dejó en suspenso el pago de indemnizaciones por la contaminación atribuida a la petrolera estadounidense.



"La Amazonía ecuatoriana pide respeto", "Chevron culpable" y "la Amazonía se muere y la justicia se duerme", fueron algunas de las consignas exhibidas por los concentrados en la manifestación.



Humberto Piaguaje, líder de la comunidad indígena Secopay y coordinador de la Unión de Afectados por el vertido de crudo, recordó que la justicia ecuatoriana, en todas sus instancias, condenó a Chevron al pago de USD 9 500 millones para reparar el daño ambiental causado en la selva durante el tiempo en que operó en esa región, entre 1964 y 1990.



Un tribunal comercial de arbitraje con sede en La Haya falló este mes a favor de Chevron y en contra del Estado, que podría verse sometido a cuantiosas sanciones económicas.



Los indígenas y sus abogados han expresado su preocupación por el laudo, pero también por la actitud del Gobierno, que se avino a dilucidar la causa en una corte arbitral y no se ha opuesto al fallo que, según ellos, es inaplicable.



La Procuraduría, la entidad de defensa legal del Estado, "no debe aceptar lo que ha determinado el tribunal de arbitraje", sostuvo Piaguaje al insistir en que por el contrario, debería pronunciarse sobre "la inaplicabilidad del laudo arbitral".



"Estamos exigiendo que el Ecuador debe garantizar, sobre todo, el derecho humano" y que el Estado, conforme a la Constitución "garantice el derecho a la vida y los derechos de la naturaleza", subrayó el líder indígena.



La demanda de Chevron ante el tribunal arbitral tiene el carácter comercial que "no puede estar sobre el derecho humano", insistió al recordar que la condena ambiental a la petrolera se efectuó "entre privados", sin la intervención del Estado.



Por eso, "buscaremos en todas las instancias (legales) para exigir justicia", ya que "no queremos seguir viendo morir a nuestros hijos, no queremos seguir bebiendo el agua contaminada", agregó.



La Corte Nacional de Justicia de Ecuador ratificó en 2011 una condena a la petrolera y la obligó a pagar USD 9 500 millones para reparar los daños causados en la selva amazónica ecuatoriana.



Chevron, por su parte, rechazó la sentencia al considerar que fue producto de irregularidades judiciales -que reconoció el reciente laudo-, por lo que llevó el caso a instancias internacionales.