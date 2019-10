Indígenas insisten en que se debe derogar el decreto que eliminó el subsidio a la gasolina

LEA TAMBIÉN

Desde el martes 1 de octubre del 2019, fecha en la que el Gobierno Nacional anunció la eliminación del subsidio a los combustibles y varias reformas económicas y laborales, el presidente de la República, Lenín Moreno se ha ratificado en al menos tres oportunidades sobre su decisión.

La última fue la noche de ayer, lunes 7 de octubre del 2019, a través de una cadena nacional que duró cerca de dos horas.



Moreno señaló que "lo correcto no tiene matices", en relación a su decisión de eliminar el subsidio a las gasolinas extra, ecopais y diésel. Sin embargo reiteró que está abierto al diálogo.



Pese a que el Gobierno se ratifica en su decisión, dirigentes del movimiento indígena, como la exasambleísta, Lourdes Tibán, insisten en que se derogue esa medida.



En su cuenta de Twitter, Tibán señaló: "Vamos a ver cuánto dura el 'ni un paso atrás' del presidente Lenín Moreno. Pensé que la cadena sería más atractivo y consecuente con el momento histórico. ¡Qué indolencia!".



El prefecto del Azuay, Yaku Pérez, sobre la situación que vive el país, señaló esta mañana que la "responsabilidad no es nuestra porque nos imputan una responsabilidad que es del Gobierno. No queremos hacerle un flaco favor aquellos que quieren desestabilizar, nuestra propuesta es que deroguen el paquetazo de medidas económicas".



La noche del lunes, Moreno decidió trasladar la sede de Gobierno a Guayaquil. Mientras tanto, los indígenas que llegaron a Quito desde el sur de Pichincha, se mantienen en el parque El Arbolito.



La Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) dio a conocer que hoy habrá un pronunciamiento sobre la situación del paro nacional. Sin embargo, aún no hay una hora definida.