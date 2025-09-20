La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) aseguró este sábado que las protestas que anunciaron en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel serán una “respuesta colectiva al autoritarismo” del presidente Daniel Noboa.

“El paro nacional no es solo contra la eliminación del subsidio al diésel: es una respuesta colectiva al autoritarismo, la crisis económica y el atropello a la dignidad del pueblo ecuatoriano”, señaló en un comunicado la Conaie, que aún no ha informado de una fecha exacta del inicio de las protestas.

El movimiento indígena sumó a sus causas el rechazo a la convocatoria por decreto que hizo Noboa el viernes a un referéndum para consultar sobre la instauración de una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva carta magna.

Noboa hizo esta convocatoria sin antes obtener un pronunciamiento favorable por parte de los jueces sobre la constitucionalidad de la pregunta propuesta, tal como lo establece la Constitución, y la Corte la suspendió de manera provisional tras admitir a trámite cinco demandas de inconstitucionalidad.

En ese sentido, la Conaie “reconoció la importancia de la decisión” de los jueces y aseguró que la Corte y el Consejo Nacional Electoral (CNE) debían “mantener su independencia y garantizar el respeto al orden democrático, evitando que el país caiga en una deriva antidemocrática que ponga en riesgo el futuro de los ecuatorianos”.

Este sábado, el pleno del CNE declaró el inicio del proceso electoral para el referéndum 2025 sin tratar la convocatoria relacionada con la Constituyente y pidió a la Corte que se pronuncie “con celeridad” sobre las medidas cautelares interpuestas y la validez del decreto para, de ser procedente, incluir la pregunta en los comicios que están previstos para noviembre.

La eliminación del subsidio al diésel, con la que el Gobierno espera liberar 1 100 millones de dólares anuales, forma parte del paquete de recortes impulsado por Noboa para reducir el déficit fiscal, que al asumir en 2023 el poder rondaba los 5 000 millones de dólares -equivalentes a cerca del 5 % del producto interno bruto (PIB).

También busca cumplir con los objetivos acordados con el FMI, con quien Ecuador mantiene un acuerdo crediticio por 5 000 millones de dólares en cuatro años (2024-2028).

Antes de eliminar este subsidio, el presidente ya había retirado el año pasado las subvenciones a las gasolinas Extra y Eco País, dos combustibles de 85 octanos que son los más consumidos en el país.

Lo hizo mediante una semiliberalización de precios, implementando un sistema de bandas que ha ido igualando progresivamente sus valores con los precios internacionales.