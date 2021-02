Indígenas de Chimborazo anuncian que se suman a la marcha que avanza a Quito por el recuento de votos

Los comuneros de Chimborazo, Sierra centro, anunciaron este jueves 18 de febrero del 2021 que se sumarán a la marcha de la Ecuarunari y del movimiento indígena para exigir al Consejo Nacional Electoral (CNE) que se cumpla el acuerdo de los candidatos Yaku Pérez (Pachakutik) y Guillermo Lasso (Creo-PSC), para un recuento de la votación presidencial de los comicios del 7 de febrero en Ecuador.

El viernes 11 de febrero, en las instalaciones del CNE, los dos postulantes -entre quienes aún no se define quién pasa a la segunda vuelta- aceptaron que se efectúe un reconteo del 100 en la votación del Guayas y del 50% en la votación de 16 provincias. Pero el domingo 13 hubo dos cartas remitidas por los políticos al CNE. Pérez señaló las 16 provincias en las que debía efectuarse el recuento. Lasso consideró que no se pueden imponer condiciones y señaló que el recuento debía hacerse sobre el 100% en Guayas y sobre el 50% de seis provincias (ya no 16), pero siempre y cuando exista el consenso de los 16 candidatos que estuvieron en la papeleta y se cumpla la legislación.



“Lo que pedimos al señor Guillermo Lasso, que sea hombrecito de palabra, que cumpla lo que dijo, que no se retracte del reconteo”, señaló Carlos Tagua, presidente de la Confederación del Movimiento Indígena de Chimborazo (Comich), en rueda de prensa este jueves en Riobamba.



“Si como en octubre (2019) se ocasionan pérdidas de seres humanos, encarcelados, enjuiciados... la responsabilidad está en las manos de los miembros del Consejo Nacional Electoral”, señaló el dirigente indígena, al anunciar que este sábado 20 se unirán a la marcha que avanza desde el Austro hasta Quito para respaldar a Yaku Pérez.



La marcha indígena camina hacia Cuenca



El segundo día de la Marcha Nacional por la Democracia se cumple entre el cantón lojano de Saraguro y Cuenca, provincia de Azuay, este jueves 18 de febrero del 2021. Los caminantes salieron aproximadamente a las 11:00 y está previsto que llegue a las 15:00.



La marcha llegó en la noche del miércoles 17 de febrero a Saraguro. Allí, los líderes de la Organización del Pueblo Kichwa Saraguro (Corpukis), Ecuarunari, Pachakutik, Conaie y otras agrupaciones sociales y políticas mantuvieron una reunión pública de planificación de la movilización.



La mañana de este jueves volvieron a concentrarse en el parque central y de allí partieron en caminata, hacia la vía principal, con dirección a Cuenca. La mayoría llevaba en sus manos la bandera que identifica al movimiento Pachakutik.



Otros llevaban alforjas con botellas de chicha de jora que entregaron algunas familias indígenas a los caminantes, para la travesía. “Estamos en la gran minga por defensa de la democracia en el país, que pretende ser violentada, dijo Manuel Medina, asambleísta electo por Loja.



“Yaku, aguanta, el pueblo se levanta”, coreaban los presentes mientras extendían –a lo ancho de la vía Saraguro-Cuenca- una pancarta gigante que muestra al candidato presidencial Yaku Pérez. Luz Namicela, lideresa del pueblo kichwa, dijo que llegarán a Quito para apoyar a su candidato.



Los participantes de esta movilización caminan un tramo importante y luego avanzan en vehículos. Estuvo previsto que en el camino hagan paradas en los vecinos cantones azuayos de Oña y Nabón; para finalmente llegar a Cuenca para realizar otra movilización hacia la delegación de Azuay del Consejo Nacional Electoral.



¿Qué pasa con Tungurahua y Bolívar?



En Bolívar, las organizaciones de segundo grado y el Movimiento Pachakutik se reunirán en las próximas horas para analizar y definir el apoyo a la movilización. No descartan que una delegación vaya hasta Ambato y se sume a la caminata.



Gilberto Talahua, presidente de la Federación de Indígenas y Campesinos de Bolívar, explicó el miércoles 17 de febrero que deben cumplirse los acuerdos decididos durante el dialogo entre los candidatos Yaku Pérez y Guillermo Lasso en el CNE.



“Hay un sentimiento de malestar en las organizaciones de la manera como se está burlando la voluntad del pueblo e incluso hay acuerdos planteados. Vemos que no hay una seriedad de parte del candidato Lasso y de los vocales del CNE”, dijo el dirigente.



Talahua indicó que hace tiempo vienen luchando por la transparencia y la honestidad, es por eso que el país se expresó claramente en las urnas el domingo 7 de febrero, sin embargo no se respetó la voluntad del pueblo.



El Movimiento Indígena de Tungurahua (MIT) también se sumará a la marcha con una delegación si en el Consejo Nacional Electoral no se llega a un acuerdo.



Segundo Poalasín, presidente de la entidad, afirmó que están en reuniones permanentes y pendientes del accionar del CNE en las próximas horas sobre el acuerdo de abrir las urnas y realizar el conteo voto a voto.



“Estamos organizándonos para que delegación viaje a Quito acompañando a la caravana que viene desde Loja, pero adoptando las medidas de bioseguridad para evitar contagiarse de covid-19, es por eso que solo una delegación se trasladará a Quito”.