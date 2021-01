Estos son los países del mundo con mejor calidad de vida; ¿En qué puesto está Ecuador? 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicó su ranking anual de los países con mejores y peores índices de desarrollo humano. El documento, publicado en enero de 2021, publica los datos que fueron recopilados durante el año pasado.

El informe recientemente publicado enfatiza en una problemática que, durante el 2020, se volvió crucial. "Presenta a los líderes mundiales una cruda realidad: o toman medidas contundentes para reducir la inmensa presión que estamos ejerciendo sobre el medio ambiente y el mundo natural, o el progreso de la humanidad se detendrá", asegura un comunicado divulgado por la ONU con los resultados del informe.



“Tal y como revela este informe, ningún país en todo el mundo ha logrado alcanzar un desarrollo humano muy alto sin ejercer una presión desestabilizadora sobre el planeta. Sin embargo, podemos ser la primera generación en corregir el rumbo. Esa es la próxima frontera del desarrollo humano”, dijo Achim Steiner, Administrador del PNUD.



¿Cuáles son los 10 países con mejores índices de desarrollo?



El índex lo encabeza Noruega, con una expectativa de vida de 82,4 años, un promedio de escolaridad de 18,1 años y 12,9 años de escolaridad mínima. El ingreso promedio per cápita anual es de USD 66 494. Todo esto le da una calificación de 0,957 en el índice, siendo 1 el puntaje máximo.



En segundo lugar está Irlanda y, a continuación, se destacan -en orden de aparición- Suiza, Hong Kong (protectorado chino), Islandia, Alemania, Suecia, Australia, Países Bajos y Dinamarca.



¿Y los peores países para vivir?



En Níger (África occidental), la expectativa de vida es de apenas 62,4 años. El promedio de educación es de 6,5 años y la escolaridad mínima, de apenas 2,1 años. El ingreso anual promedio per cápita es de USD 1 201.



En segundo lugar está la República Central Africana y le siguen Chad, Sudán del Sur, Burundi, Mali, Sierra Leona, Burkina Faso, Mozambique y Eritrea. Todas estas naciones están ubicadas en África.



¿En qué parte del ranking se ubica Ecuador?



Ecuador no está ni entre los primeros países del índex, ni en los últimos. De los 180 puestos que toma en cuenta el informe del PNUD, Ecuador se ubica en el 86.



Por encima de Ecuador están China, en el puesto 85, y Brasil en el 84. En el puesto 87, por otro lado, está Santa Lucía (un pequeño estado insular en el Caribe) y Azerbaiyán, en el 88.



Nuestro país tiene un índice de desarrollo de 0,759. La esperanza de vida es de 77 años. El promedio de escolaridad es de 14,6 años y la escolaridad mínima, de 8,9 años. El ingreso promedio anual per cápita es de USD 11 044.