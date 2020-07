India supera los 35 000 muertos por coronavirus

LEA TAMBIÉN

India superó este viernes 31 de julio del 2020 la cifra de 35 000 fallecidos por coronavirus desde que empezó la pandemia, en medio de unas inundaciones que han dejado 350 muertos y que socavan la lucha contra la propagación de la covid-19.

Con 779 muertos registrados en 24 horas, el ministerio de Salud reporta un total de 35 747 decesos, lo que sitúa a India como quinto país con más fallecidos por coronavirus, por detrás de Estados Unidos, Brasil, Reino Unido y México.



El número de infectados reportados en el segundo país más poblado del mundo se eleva a 1,63 millones, por detrás de Estados Unidos y Brasil, aunque estos tienen poblaciones muy inferiores.



No obstante, muchos expertos dudan de los datos oficiales de India ya que las autoridades no se hacen suficientes pruebas de diagnóstico y no contabilizan muchas muertes relacionadas con el coronavirus.



Según un estudio serológico de covid-19 realizado esta semana, el 57% de las personas analizadas en los suburbios de Bombay han sido infectadas, muchas más de lo que sugieren los datos oficiales.



La semana pasada, un estudio similar indicó que un cuarto de la población en la capital, Nueva Delhi, había contraído el virus, casi 40 veces más que los datos oficiales.



Las inundaciones anuales debido a las lluvias monzónicas que afectan al este y noresete de India han desplazado a decenas de miles de personas en la región, socavando la lucha contra la propagación del coronavirus.



En Bihar, el estado más pobre de India, que cuenta con 125 millones de personas y uno de tantos estados que ha impuesto restricciones a la actividad, 11 personas murieron y más de 25 000 han sido evacuadas a centros de acogida.