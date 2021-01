Se incendia una planta en la que se produce vacuna contra el covid-19

Un gran incendio se desató el jueves 21 de enero del 2021 en el Serum Institute de la India (SII), pero el mayor fabricante de vacunas del mundo dijo que su producción de las vacunas de AstraZeneca para el coronavirus no se perdería.

SII tiene licencia para producir la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca. Muchos países de ingresos bajos y medios dependen del instituto para sus campañas de inmunización.



"Me gustaría tranquilizar a todos los gobiernos y al público en general de que no habrá ninguna pérdida de producción de Covishield-como se conoce a la vacuna- debido a los múltiples edificios de producción que se habían mantenido en reserva para hacer frente a tales contingencias", dijo el director ejecutivo Adar Poonawalla en Twitter.



Videos e imágenes de ANI, socio de Reuters, mostraban humo negro saliendo de un edificio del enorme complejo de la sede de SII en la ciudad occidental de Pune.



Poonawalla, cuya familia es propietaria del SII, había dijo antes que no se habían producido muertos ni heridos graves debido al incendio, aunque algunos pisos de un edificio quedaron destruidos.



SII produce unos 50 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca al mes en otras instalaciones del complejo.

También tiene previsto fabricar hasta 50 millones de dosis de una vacuna candidata desarrollada por Novavax Inc a partir de abril aproximadamente.