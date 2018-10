La India inaugura la estatua más alta del mundo

LEA TAMBIÉN

India inauguró este miércoles la estatua más alta del mundo en Gujarat, el estado natal del primer ministro nacionalista hindú Narendra Modi, bajo fuertes medidas de seguridad por temor a manifestaciones de las comunidades tribales locales.

Narebdra Nidu inauguró en persona esa estatua de bronce, hormigón y acero, que mide 182 metros de alto y representa a Sardar Vallabhbhai Patel, el primer ministro del Interior de India y una de las figuras de la independencia del país, que el partido gobernante quiere convertir en modelo.



La obra, que es dos veces más alta que la Estatua de la Libertad neoyorquina, con el pedestal incluido, muestra a Sardar Vallabhbhai (1875-1950) vestido con un dhoti tradicional y un chal en los hombros.

El primer ministro indio, Narendra Modi, posa cerca de la Estatua de la Unidad, en Gujarat (India), el 31 de octubre de 2018. Foto: EFE



“Hoy es un día que se recordará en la historia de India”, declaró Narendra Modi en su discurso. Varios helicópteros lanzaron flores sobre la “Estatua de la Unidad”, construida a orillas de un río, en la remota región del estado occidental de Gujarat.



La estatua costó 29 900 millones de rupias, unos USD 404 millones. Las comunidades tribales de la región se han opuesto a su construcción, criticando su alto precio y su impacto sobre el medioambiente.



Ante la amenaza de manifestaciones durante la inauguración, las autoridades habían desplegado un amplio dispositivo policial con más de 5 000 policías en un radio de 10 kilómetros alrededor de la estatua.

En esta foto de archivo, tomada el 25 de agosto de 2018, se ve la estatua dedicada al líder de la independencia de la India, Sardar Vallabhbhai Patel, durante su construcción, con vista a la presa de Sardar Sarovar cerca de Vadodara, en el estado de Gujarat, al oeste de la India. Foto: AFP