India comenzará a exportar una vacuna para el covid-19

India, uno de los mayores fabricantes de medicamentos del mundo, comenzará a exportar el miércoles 20 de enero del 2021 sus vacunas para el covid-19, según fuentes gubernamentales, lo que allanará el camino para que muchos países de ingresos medios y bajos se aseguren el suministro de la vacuna Oxford/AstraZeneca.

El primer lote de exportaciones será enviado a la pequeña nación de Bután, dijeron los funcionarios, que pidieron no ser identificados ya que los planes no son públicos.



Dos millones de dosis de la vacuna, desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford y fabricada por el Instituto Serum de la India (SII), también se enviarán a Bangladés el jueves, dijeron los funcionarios.



SII, el mayor fabricante de vacunas del mundo, no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.



El SII dijo la semana pasada a Reuters que esperaba pronto una autorización de uso de emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la vacuna de Oxford/AstraZeneca.



Eso allanaría el camino para que el SII comience a abastecer a la iniciativa COVAX, respaldada por la OMS, para distribuir equitativamente las vacunas para tratar el covid-19 en todo el mundo.



La vacuna de Oxford/AstraZeneca, que puede ser almacenada a temperatura de refrigerador, es vista como una opción más viable para muchas naciones que las de Pfizer y Moderna, que tienen requerimientos de almacenamiento en frío mucho más onerosos.

La India ha recibido solicitudes de decenas de naciones, por ejemplo Brasil, para comenzar a exportar la vacuna del SII.