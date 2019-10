India celebra 150 años del nacimiento de Gandhi con polémica

LEA TAMBIÉN

La India celebró este miércoles el 150º aniversario del nacimiento del mahatma (gran alma) Gandhi, considerado padre de la nación, con numerosos actos en todo el país y en medio de una disputa entre el Gobierno y la oposición por adjudicarse el legado del líder pacifista.

El primer ministro indio, Narendra Modi, reivindicó la figura de Mohandas Karamchand Gandhi, cuyos ideales aseguró que son "la luz que nos guía", mientras que la presidenta del opositor Partido del Congreso, Sonia Gandhi -sin ningún vínculo familiar con el líder pacifista-, afirmó que solo su formación "ha seguido el camino de Gandhi".



Durante una visita a Ahmedabad, la capital del estado de Gujarat, donde visitó el emblemático ashram Sabarmati en el que vivió el pacifista durante varios años, Modi dijo que las "lecciones de Gandhi son necesarias para la nueva India" y que ante "cualquier problema a los que se enfrenta el mundo, las enseñanzas de Gandhi ofrecen soluciones".



En ese sentido parafraseó al pacifista cuando dijo: "Sé el cambio que quieres ver en el mundo", y añadió que, siguiendo su dictado, "cogimos las escobas y empezamos a limpiar la sociedad", tras declarar al país este miércoles libre de defecaciones al aire libre.



Esa declaración se produce tras una campaña nacional de construcción de 100 millones de baños por todo el país que comenzó en 2014, al inicio de su primer mandato, para dar acceso a retretes a 600 millones de indios.



Antes, realizó una ofrenda floral en el memorial dedicado a Gandhi en los jardines de Raj Ghat, en Nueva Delhi, tras lo cual declaró en su cuenta de Twitter que los ideales del mahatma "son la luz que nos guía".



"El compromiso de Gandhi con la paz, la armonía y la hermandad se mantuvo firme. Imaginó un mundo donde los más pobres de los pobres están empoderados", añadió.



Asimismo expresó su gratitud al llamado "padre" de la India por su "contribución eterna a la humanidad" y se comprometió a "seguir trabajando duro para cumplir sus sueños y crear un planeta mejor".



También acudieron a hacer una ofrenda floral al memorial líderes del Partido del Congreso, del que Gandhi fue miembro, acompañados por miles de seguidores de la formación, que marcharon por Nueva Delhi.



En un breve discurso, Sonia Gandhi afirmó que "no importa lo que otros puedan reclamar, solo el Congreso ha seguido el camino de Gandhi", y añadió que durante sus gobiernos proporcionó trabajo y educación a millones de personas, logros que no tienen comparación.



La política añadió que Gandhi se habría sentido "dolido" por lo sucedido en la India "en los últimos años", en referencia al nacionalismo hindú practicado por el Gobierno de Modi.



"Aquellos que hacen la política de la falsedad no entenderán la filosofía de la no violencia de Gandhi", sentenció.



En el marco de las celebraciones, unos 10 000 estudiantes llenaron e iluminaron con lámparas solares el Estadio Indira Gandhi de la capital india y lograron un récord mundial, como parte de la Asamblea Solar Global de Estudiantes, según informaron medios locales.



Mahatma Gandhi (1869-1948) lideró a principios del siglo XX el movimiento independentista indio con la no violencia como su principal arma de lucha.



En su memoria también se celebra en todo el mundo, cada 2 de octubre, el Día Internacional de la No Violencia.