Independientes se reagrupan y AP trata de evitar una ruptura

Un nuevo grupo empieza a tomar forma en la Asamblea, a poco menos de tres semanas de la designación de las nuevas autoridades.

La iniciativa surge cuando el oficialismo no tiene asegurados los 70 votos que se requieren para renovar la directiva de esta Función del Estado, el 14 de mayo próximo.



La apuesta ahora es consolidar el denominado Bloque de Acción Democrática Independiente (BADI), que hasta ayer tenía las rúbricas de ocho legisladores de distintas tendencias políticas.



De ellos, cuatro (Eliceo Azuero, Raúl Tello, María Mercedes Cuesta y Freddy Alarcón) fueron parte del Bloque de Integración Nacional (BIN), en el que permanecen 11 asambleístas.



En medio de la sesión del Pleno del martes pasado, Alarcón se dio a la tarea de recoger las firmas de adhesión. El primero en suscribir fue el exsocialcristiano Franco Romero.



A ellos se unieron Rosa Verdesoto y Fernando Burbano, de Juntos Podemos, además del independiente Washington Paredes. Las conversaciones continuaban hasta ayer con otros cinco legisladores.



Azuero señala que “sería imperdonable” que las minorías y los partidos de oposición “desaprovechen” la actual correlación de fuerzas en el Parlamento.

El legislador alude a que los asambleístas independientes y los del BIN, SUMA, Creo y el Partido Social Cristiano (PSC) controlan el 46% de las 137 curules en el Parlamento, es decir, 63 voluntades.



Se trata de un escenario que no se había presentado en los últimos 12 años, cuando el oficialismo contaba con una mayoría absoluta para tomar decisiones y para haberse asegurado la Presidencia con Fernando Cordero (2008-2013) y Gabriela Rivadeneira (2013-2017).



El escenario favorable a AP fue el mismo cuando asumió José Serrano al inicio del actual período legislativo, en el 2017; sin embargo, un año después fue destituido en medio de una polémica con el exfiscal Carlos Baca Mancheno, y desde entonces el puesto lo ocupa Elizabeth Cabezas.



La ministra del Interior, María Paula Romo, aseguró ayer 24 de abril del 2019 que “no habrá divisiones” en el bloque del oficialismo y sus aliados, que actualmente conservan 40 curules.



Eso, a pesar de que hace una semana Serrano, Carlos Bergman, Esteban Albornoz, Karla Chávez, Karla Cadena, Mariano Zambrano Vera y la socialista Silvia Salgado votaron en contra de la decisión del bloque en el proceso que afrontó la Presidenta de la Asamblea.



“Puedo garantizar que el movimiento País, incluidos nuestros aliados, los aliados políticos, los aliados ideológicos, los aliados programáticos, vamos a llegar sólidos y con una candidatura única para la Presidencia de la Asamblea”, sostuvo Romo.

Ayer el bloque mantuvo una reunión con el presidente Lenín Moreno y con el secretario ejecutivo de AP, Gustavo Baroja. A diferencia de Romo, el también Prefecto de Pichincha se mostró preocupado.



En la víspera, María José Carrión había anticipado que estaba evaluando seguir en esta organización política, mientras Chávez y Cadena remarcaban que actuarán como legisladoras independientes.



“Esperemos que si hay alguna fisura, esta se pueda solucionar. La preocupación está, esperemos simplemente que haya calma en el pensamiento y las decisiones sean absolutamente bien razonadas”, expresó Gustavo Baroja.



Serrano acudió, pero se retiró antes de que concluyera la cita, sin hacer comentarios. Ximena Peña, una de las coordinadoras de AP, aseguró que él sigue siendo parte del bloque.



“La agenda de nuestro movimiento, de nuestro proceso político, va más allá del 14 de mayo, nosotros estamos pensando en el 2021. Estamos pensando en mantener un proyecto progresista más allá del tema de coyuntura”, dijo Peña.

Una primera ruptura en el oficialismo se dio el 2017, en medio del proceso judicial que afrontó el exvicepresidente Jorge Glas, quien actualmente cumple una purga de seis años en la cárcel por asociación ilícita en la trama de corrupción de la constructora Odebrecht.



Entonces se conformó el grupo correísta, que tiene 32 asambleístas. Marcela Aguiñaga, una de sus integrantes, sostiene que aspiran a tener representación en el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) y en las 12 comisiones.



Sin embargo, no son un bloque legalmente reconocido, pues la Ley de la Función Legislativa solo contempla la creación de bancadas al inicio del período de la Asamblea.



“No es posible hacer bancadas con asambleístas por separado cuando provienen de una misma organización política”, aclaró la socialista Silvia Salgado, al señalar que para efectos de la Ley el bloque de AP y aliados sigue con 74 integrantes.



El bloque del oficialismo aún no define un nombre para postular a la Presidencia; aunque Lenín Plaza, uno de los coordinadores, señaló que se barajan los perfiles de Daniel Mendoza y de César Litardo. Eso, luego de que Cabezas perdiera el respaldo para reelegirse.



Por su parte, Henry Cucalón, coordinador del PSC, Guillermo Celi, de SUMA, y Homero Castanier, de Creo, sostienen que no apoyarán “ni a correístas ni a morenistas”.

Lo Que se viene

​

Dignidades que se ­deben elegir

​

Presidente. El cargo actualmente es ocupado por Elizabeth Cabezas, de Alianza País (AP).

Primer Vicepresidente.

Desde el 2017, Viviana Bonilla (exAP) ostenta esta dignidad.

Segundo Vicepresi­dente. El puesto lo ocupa Carlos Bergman (del bloque AP aliados).

Cuatro vocalías en el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL). En lugar de Cristina Reyes (PSC), Patricio Donoso (Creo), Verónica Arias (Are) y Soledad Buendía (exAP).



Principales Comisiones Permanentes



De Justicia

De Fiscalización

De los Derechos de los Trabajadores

Del Régimen Económico

Del Desarrollo Económico

De Relaciones Internacionales

De Soberanía Alimentaria