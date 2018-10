Indecisión en la Asamblea sobre el caso de Sofía Espín

LEA TAMBIÉN

La Asamblea Nacional postergó para mañana la votación de un proyecto de resolución presentado por el legislador Esteban Bernal (Creo), para que se investigue a legisladora Sofía Espín, del grupo afín al expresidente Rafael Correa.

Bernal demandó que el Pleno “tome determinaciones” en relación a Espín, quien afronta acusaciones de presionar a una testigo protegida, vinculada al caso de secuestro de Fernando Balda, en el que también está procesado Correa. Así, con una resolución del Pleno, el caso tendría mayor fuerza que su sola denuncia. Espín se enfrenta a una posible sanción e, incluso, una posible destitución.



El legislador Bernal cree que si no pasa la resolución en el Pleno, sería tiempo de presentar su queja en contra de Espín a nombre personal, una cosa que hasta ahora no ha sucedido en la Asamblea.



Afirmó que tiene un informe de la Directora de la cárcel donde está retenida la exagente Diana Falcón. El documento evidencia las “irregularidades” cometidas por Espín al ingresar acompañada de Yadira Cadena, del equipo de abogados del exmandatario.

“Estas dos personas ingresan con engaños a este centro, ya que a la Policía, que es el primer filtro de seguridad, le han indicado que primero se dirigen al departamento de sicología cuando su fin ha sido entrevistarse con la ppl (persona privada de la libertad) Falcón”, argumentó Bernal.



El asambleísta Bernal espera que el Pleno no solamente pida explicaciones al Ministerio de Justicia, a cargo de la custodia de las cárceles, o deje el caso en manos de la Fiscalía, sino que también sea investigado por el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL).

Si el CAL no actúa de oficio, no descarta presentar una denuncia conforme lo dispone la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En cuyo caso debería conformarse una comisión multipartidista para que analice posibles sanciones.



Espín, en el Pleno, recordó que la Asamblea “no es un tribunal de justicia ni tampoco un tribunal disciplinario”. Rechazó lo que calificó de show político, respecto a “una visita de 10 minutos, que parece ser más importante que lo que ocurre en el país”.



“Si en la bitácora no consta mi nombre no es mi culpa. Sería un error administrativo de algún policía de turno. Yo cumplí con todos los protocolos, presenté mi cédula, me pusieron un sello en mi brazo derecho, ni pedí ni recibí trato preferente, ellos aprobaron nuestro ingreso y sobre todo Diana Falcón aceptó nuestra visita”.



Al final, sus colegas de la bancada correísta la recibieron con abrazos en su curul. “No nos dejemos manipular como Asamblea Nacional de los intereses de un ciudadano que sabrá lo que hace”, expresó el asambleísta Hermuy Calle.

Los correístas cuestionaron que un tema previsto como orden del día haya pasado como primer punto. La legisladora Cristina Reyes (PSC) indicó que la Asamblea no puede dejar de pronunciarse frente a un “comportamiento antiético”.



Durante la jornada hubo mucho movimiento en la sala. A Ximena Peña y César Litardo, coordinadores de Alianza País, se los vio ir y venir del Pleno, mientras los demás se agrupaban en sus bloques.



En la sesión se dio paso a la discusión de otros temas, mientras trataban de reelaborar el proyecto de resolución. Pero al cabo de cinco horas se decidió dejar la votación para mañana, junto con otro proyecto de resolución presentado por Paola Vintimilla (PSC), para que se desclasifiquen documentos sobre la entrega de la nacionalidad ecuatoriana al ‘hacker’ Julian Assange.



La propuesta también fue rechazada por el correísmo.

Vintimilla escribió en su cuenta de Twitter que “para levantar la reserva de los documentos necesitamos 91 votos, hasta ahora solo se han presentado 85 legisladores”.



Lo que sí resolvió el Pleno por unanimidad fue convocar a los vocales de la Judicatura transitoria para que rindan cuentas sobre sus acciones.



Diego Chimbo, abogado de la exagente Diana Falcón, acudió ayer a la Asamblea para presentar una carta con la que pidió a la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, que inicie un proceso interno en contra de la legisladora correísta por falta grave.