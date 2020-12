Una preventa de fuel oil entre Petroecuador y OTI del 2016 se indaga por supuesto pago de coimas

El contrato de preventa de fuel oil firmado el 6 de diciembre del 2016 por Petroecuador con la firma estatal dubaití Oman Trading Internacional (OTI) dio pie a una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos por un supuesto pago de sobornos.

La investigación señala que dos altos funcionarios habrían recibido coimas para “facilitar” esa operación.



Uno de ellos laboró como alto funcionario en Petroecuador, entre 2010 y 2017 y el otro habría ocupado varios cargos en el Ministerio de Energía del 2013 al 2016. En el proceso, además, se señala la colaboración en ese esquema de dos consultores, que habrían ayudado a transferir las coimas de cuentas en las Islas Caiman a Portugal. El dinero pasó por Estados Unidos y esa fue la pista que comenzaron a seguir las autoridades de justicia de ese país.



La información pública de la investigación no menciona nombres, pero estarían identificados. En total, los pagos fueron por USD 870 000 y habrían sido entregados por Javier Aguilar, empleado de la petrolera Vitol Inc., que es parte de Vitol Holding, corporativo que tenía en el 2016 una participación accionaria del 30% en OTI.



El periódico de Dubai Gulf News recoge que, de hecho, OTI fue registrada en el 2006 en el Centro Financiero Internacional de esa ciudad como una empresa conjunta entre la petrolera estatal dubaití Oman Oil Company (51%) y Vitol Holding (49%).



La adjudicación fue para una petrolera estatal



Según la investigación estadounidense, la operación de Petroecuador tuvo como contraparte una firma estatal de Medio Oriente, lo cual era clave para que en la adjudicación no mediara concurso.



La única operación de fuel oil directa y sin licitación que se efectuó en el 2016 fue con la estatal OTI, por 17,1 millones de barriles, según los registros de Petroecuador.



En los antecedentes de ese contrato, la petrolera justificó esta venta directa “en una resolución del Directorio de Petroecuador del 16 de enero del 2012 que viabiliza la comercialización de hidrocarburos a largo plazo preferentemente entre empresas públicas”.



El contrato de fuel oil con OTI fue firmado por el entonces gerente de la petrolera ecuatoriana Pedro Merizalde y por el director ejecutivo de OTI, Talal Al Awfi.



Este diario envió ayer (sábado 5 de diciembre del 2020) consultas a un correo personal de Merizalde para conocer el rol de Petroecuador en la operación y las observaciones que hoy se indagan, pero hasta las 13:30 de hoy no hubo respuesta.



La operación de financiamiento por USD 300 millones fue avalada por Finanzas en esa época



El Gobierno anterior usó las preventas de hidrocarburos para conseguir financiamiento para el Fisco, a cambio de una tasa de interés y teniendo como colateral la venta de crudo o derivados. En el contrato de fuel oil, OTI se comprometió a dar un anticipo de USD 300 millones, con una tasa de interés del 6,85%.



En declaraciones recogidas por este Diario en una nota del 19 de diciembre del 2016, Fausto Herrera, quien fue Ministro de Finanzas hasta el 16 de esos mes y año, señaló sobre ese contrato y otro firmado en esos días con la petrolera tailandesa PTT que “Finanzas dio la autorización para que se hagan las preventas petroleras”.



Además, las operaciones de financiamiento fueron aprobadas por el Comité de Endeudamiento Público.



El financiamiento se autorizó pese a que Herrera, cuando aún estaba en el cargo, había señalado que en el 2016 no habría preventas de petróleo.



Herrera fue consultado sobre el rol de la Cartera de Finanzas en la operación con OTI. El exfuncionario señaló que "nunca recibió ni siquiera una propuesta de coima o soborno, mucho menos he recibido beneficio particular alguno por el ejercicio de mis funciones, por lo que puedo aseverar que las declaraciones que realiza Vitol a la Justicia de USA no se refieren a mi persona".



Sobre el rol del Ministerio de Finanzas, dijo que fue de apoyo técnico como incluir este tipo de operaciones en el financiamiento del PGE o sugerir el costo financiero máximo de la operación.



Además, señaló que el manejo total de la operación contractual (negociación del precio del barril y demás aspectos) fueron exclusivos de Petroecuador.



Herrera dijo que el destino de los USD 300 millones de anticipo de OTI fue el financiamiento del Presupuesto del año 2016.



Finalmente, dijo que la declaración en la que menciono que no habrá más preventas petroleras en el año 2016 fue realizada en noviembre de 2015, pero en el 2016 las condiciones económicas del país empeoraron y el Ministerio de Finanzas tuvo que considerar otras opciones de financiamiento.

Herrera confirmó que, a mediados de 2016, se estaba trabajando para poder entrar al mercado de valores del Medio Oriente mediante una colocación de bonos islámicos, por lo cual visitó varios países de esa región, pero dijo que la operación no se pudo concretar.