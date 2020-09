Covid-19 en Ecuador: 766 nuevos contagios reportados en 24 horas; cifra nacional asciende a 134 747

LEA TAMBIÉN

Ecuador cierra la última semana de septiembre del 2020 con 766 nuevos contagios de covid-19 confirmados durante las últimas 24 horas. Cifras oficiales, condensadas en un informe del Ministerio de Salud Pública (MSP) establece que, hasta las 08:00 de este domingo 27 de septiembre del 2020, 134 747 personas dieron positivo a la prueba PCR que confirma la infección del nuevo coronavirus.

Hoy, el Gobierno actualizó el balance de pacientes recuperados: 112 296. Este balance se renueva cada semana. En contraste con la cifra del domingo 20 de septiembre (102 852), se registró un aumento de 9 444 que, según el MSP, logró superar el virus. Es decir, representa el 83% del total de casos reportados en el país.



En Quito, los casos de covid-19 continúan aumentado, aunque la situación del sistema sanitario no mejora, pues las Unidades de Cuidados Intensivos de las casas de salud donde los pacientes se aferran a la vida están al tope.



En la capital se documentan hasta hoy 35 457 casos, que implica un aumento de 432 infecciones confirmadas entre el sábado 26 y este domingo 27. Son las parroquias La Magdalena, Cotocollao, Chillogallo, Centro Histórico y Chimbacalle las áreas urbanas en donde se reporta mayor tasa de incidencia por cada 1 000 moradores.

Los contagios en la ciudad concentran el 92% del total documentados en Pichincha. La provincia registra 38 628 casos.



Guayaquil reportó un incremento de 11 infecciones, mientras que la cifra total en el Puerto Principal alcanza los 13 947 contagios.

El Gobierno sostiene que 11 279 personas fallecieron en el contexto de la pandemia. En el documento oficial se determina que 7 476 personas fallecieron luego de haber sido diagnosticadas con covid-19. En las últimas 24 horas, Ecuador documentó un incremento de seis decesos confirmados por el nuevo coronavirus.

Asimismo, se indica que 3 803 decesos son 'muertes probables'. El MSP explica que se trata de personas que fallecieron y no pudo ser confirmada la afectación del covid-19, pues no se les realizó la prueba, pero sus muertes se relacionan con cuadros de insuficiencia respiratoria. La cifra no cambió desde ayer.



Pichincha es la provincia con más contagios en Ecuador



La situación epidemiológica en Pichincha no registra mejoras y la provincia es la más golpeada por el impacto del nuevo coronavirus. Hoy, registra 38 628 infecciones. Guayas concentra, en cambio, 20 351, mientras que Manabí, la tercera con mayor afectación por el virus, documenta 9 680. Después, le siguen Azuay con 8 815; El Oro, 5 371; Santo Domingo de los Tsáchilas, 4 863; Esmeraldas, 3 723; y Los Ríos, 3 674.