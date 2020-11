Muertes diarias por covid-19 en todo el mundo alcanzan las 10 816

La cifra de muertes diarias reportadas a escala mundial por covid-19 se situó en 10 816 este martes, 18 de noviembre del 2020, según un recuento de Reuters, el total más alto de decesos en un solo día, y que se da cuando Estados Unidos, epicentro mundial del coronavirus, inicia el invierno.

El récord anterior de muertes diarias globales fue de 10 733, registrado el 4 de noviembre, según el recuento de Reuters.



Estados Unidos informó cerca de 11,38 millones de infecciones y 248 574 muertes desde que comenzó la pandemia. El país encabeza el promedio diario de nuevos fallecimientos reportados, correspondiendo a una de cada 12 muertes reportadas en todo el mundo cada día, según un análisis de Reuters.



Brasil, con 166 699 muertes por coronavirus, seguido de India con 130 993 son los únicos otros dos países que reportaron más de 100 000 muertes desde que en enero se informó la primera muerte relacionada con el coronavirus en Wuhan, China.



En Europa, que representa casi una cuarta parte de los 1,3 millones de decesos, Gran Bretaña reportó el mayor número de fallecimientos en la región y además es la única nación europea que presenta más de 50 000 muertes, seguida de Italia con 46 464 y Francia con 46 273, según el recuento de Reuters.



El primer ministro británico, Boris Johnson, a quien se le pidió que se aislara el domingo después de que tuvo contacto con alguien que dio positivo por covid-19 dio negativo el martes.



Francia, que se convirtió en la primera nación europea en superar los 2 millones de casos de coronavirus el martes, ha tenido un respiro del virus en los últimos días, ya que informó el lunes el número mínimo de casos diarios de un mes.



Frente a la perspectiva de una ola de pérdida de empleos y quiebras, los gobiernos de la región se han visto obligados a ordenar medidas de control que incluyen toques de queda locales, cierre de tiendas no esenciales y restricción de movimiento.



En Estados Unidos, muchos gobernadores estatales en la última semana han vuelto a poner restricciones para controlar la propagación del virus.



Varios funcionarios estatales también han instado a los ciudadanos a tener precaución durante la festividad de Acción de Gracias y no viajar ni socializar con la familia extendida para la tradicional fiesta local.