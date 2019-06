Incomodidad entre los vecinos por la presencia de personas que pernoctan en la calle Whymper, norte de Quito

LEA TAMBIÉN

Desde hace más de un mes, un grupo de aproximadamente 50 ciudadanos colombianos que huyeron de la violencia en su país pernocta en las afueras del edificio del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), localizado en la calle Whymper del barrio La Paz, en el norte de Quito.

Duermen sobre la acera. Allí instalaron carpas y plásticos para descansar por las noches, soportando el frío con temperaturas de hasta 5 grados centígrados. Allí tienen cobijas, juguetes, colchones, ollas, platos, baldes de plástico, entre otros.



Uno de ellos es Ausberto García, representante legal de la Fundación Internacional Colombianos en el Exterior (Ficoex). Recordó que este jueves, 20 de junio del 2019, se recuerda el Día Internacional del Refugiado y a nombre de sus compatriotas pidió que sean trasladados a otras naciones fuera de Latinoamérica como parte de un proceso de amparo o asilo. Argumenta que ellos son perseguidos, en Ecuador, por los grupos armados de su país y no cuentan con las seguridades para vivir en territorio nacional.

Ellos esperan ser trasladados a otras naciones. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

Los vecinos del lugar sienten incomodidad. Aseguran que quienes pernoctan en la calle hacen sus necesidades en los graderíos del pasaje Ernesto Noboa Caamaño. La conserje de uno de los edificios de la zona indicó que los papás incluso bañan a sus hijos con cubetas de agua junto a los árboles.



Al caminar por ese lugar se percibe un fuerte hedor. Por eso, los moradores piden al Municipio que se instalen baterías sanitarias. La administradora de tres edificios del sector siente preocupación. Ha mantenido reuniones con los vecinos para adoptar medidas sobre el tema. “Al inicio nos daba mucha pena. Es un problema porque hacen ruido, a veces se ponen a gritar o cantar el himno de su país. Han sido pacíficos, pero la insalubridad es tremenda”, dijo.



La mujer indicó que los moradores pedirán la salida de Acnur de la zona. “Si esto ocurre una vez se volverá a repetir”.



El propietario de un restaurante aseguró que los moradores del barrio se enojaron con el organismo internacional. Espera que el problema se solucione lo más pronto posible para la tranquilidad del vecindario.



María Clara Martín, representante de Acnur en Ecuador, manifestó que las personas que pernoctan en la calle son refugiados y solicitantes de ese estatus que reciben protección en territorio nacional.



“Ellos dicen ahora que no piden reasentamiento sino protección internacional en otro lugar, pero es lo mismo. Es el único mecanismo que tenemos en Ecuador”, dijo la funcionaria. Además, “eso no decide la Acnur. Es un procedimiento que algunos países en el mundo aceptan para compartir la carga con casos que son muy específicos”. Los criterios de aceptación, los cupos y la aceptación individual lo deciden las naciones que mantienen un programa con Ecuador: EE.UU., Nueva Zelanda y Canadá.

Los vecinos del lugar sienten incomodidad y piden que el edificio del Acnur sea reubicado. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

En tanto, el Municipio sigue de cerca lo que ocurre. En la Secretaría de Inclusión se informó que se conformó un Consejo de Protección para tratar el tema. De otro lado, la Agencia Metropolitana de Control ha emitido exhortos a las personas que hacen mal uso del espacio público en la calle Whymper.



Los refugiados tratan de adaptarse a vivir en la calle. Se levantan por la mañana para desayunar junto a sus niños. Se sientan en la vereda y se sirven la comida ante la mirada de los vecinos y la gente que trabaja en el sector. Otros utilizan bancas o lo hacen al interior de sus carpas. Tiemblan del frío mientras decenas de vehículos circulan por la zona. Cuentan que personas caritativas se han acercado a donarles alimentos o vituallas.



Aseguran que buscan baños públicos de gasolineras, restaurantes o centros comerciales para realizar sus necesidades. Lo mismo para bañarse. Niegan hacerlo en las calles o pasajes aledaños al lugar en donde se ubicaron.



Se quejan porque han sido víctimas de la violencia en su país. Marina (nombre protegido), de 50 años, vivió en el sector de San Vicente del Cagúan (Caquetá), en el centro de Colombia, una de las zonas con mayor influencia de las FARC. Cuenta que su hija fue secuestrada por la guerrilla y no la ha vuelto a ver. Le quitaron su finca para utilizarla como campo de concentración y huyó para evitar que la maten junto a sus otros hijos.

Los refugiados tratan de adaptarse a vivir en la calle. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

Gualberto (nombre protegido), de 37 años, vive una situación similar. Vino a Quito hace más de un año desde el sector de Timbiquí en Cauca. Allí tenía su negocio, pero no alcanzó a pagar los cinco millones de pesos (USD 1 541) que las agrupaciones delictivas le exigían cada semana para extorsionarlo. Se siente perseguido porque, el pasado 6 de junio, desconocidos ingresaron a su casa ubicada en el centro de la ciudad y le quemaron sus pertenencias.



Asegura que lo persigue el Frente 29 de las FARC. “Hay gente que me hace fotos en los albergues en donde estuve. Pido a la Acnur que me lleve a otro país. Ellos tienen la potestad de ayudarme”.



Lorena (nombre protegido) vino a Ecuador desde Buenaventura hace 20 meses. Recordó que uno de sus hermanos fue asesinado y otro salió a otro país porque corría el riesgo de sufrir un atentado. La guerrilla persiguió a su familia –acotó la mujer- desde el 2005. Contó que, en la actualidad, los integrantes de grupos delictivos la buscan en Quito. “Nos extorsionaban, a mi hermano le pedían la mitad de lo que tenía. El otro tenía un bus y lo mataron por negarse a pagar las vacunas (extorsión)”.



Según datos de Acnur, en Ecuador hay 67 581 refugiados con corte hasta el 31 de mayo del 2019. De esa cantidad, el 97% son colombianos y el resto pertenece a otros países.