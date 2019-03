Incidentes se registraron entre "chalecos amarillos" y policías en Niza

LEA TAMBIÉN

El centro de la ciudad de Niza (sureste de Francia) fue este sábado 23 de marzo por la mañana el primer escenario de algunos incidentes entre "chalecos amarillos" y la policía a causa de una concentración dentro del perímetro donde las autoridades habían prohibido toda manifestación.

Una mujer de 75 años, según el canal "BFMTV", resultó herida durante una carga policial para desalojar de la plaza de Garibaldi a varias decenas de "chalecos amarillos" que se habían reunido allí desafiando la prohibición. Al menos seis personas fueron detenidas durante la intervención de las fuerzas del orden, según la prefectura (delegación del Gobierno).



Niza es una de la quincena de ciudades de Francia en las que las autoridades han establecido perímetros dentro de los cuales no es posible manifestarse para tratar evitar altercados como los del pasado sábado en los Campos Elíseos de París, donde decenas de comercios sufrieron destrozos y algunos incluso fueron saqueados e incendiados.



En París, tanto esa avenida como la plaza del Arco de Triunfo y las zonas próximas al Palacio del Elíseo -sede de la presidencia- y a la Asamblea Nacional forman parte de ese perímetro en el que se ha desplegado un fuerte dispositivo policial apoyado por varios vehículos blindados capaces de atravesar barricadas.



Una portavoz de la Prefectura de Policía explicó a Efe que hasta mediodía (11.00 GMT) se habían realizado 31 detenciones en diversos puntos de la ciudad, pero sin enfrentamientos con las fuerzas del orden, y que otras 15 habían sido multadas por concentrarse en áreas prohibidas.



El Gobierno ha dado orden de sancionar con 135 euros a todo el que pretenda manifestarse en las zonas acotadas como una forma de atajar de raíz altercados como los del sábado pasado, cuando más de 200 personas fueron arrestadas.



Aunque el Ejecutivo no ha querido cuantificar la movilización de las fuerzas del orden, "BFMTV" indicó que se han desplegado unos 4.700 agentes en París, con media docena de blindados.



El nuevo prefecto policial, Didier Lallement, insistió a primera hora de la mañana ante policías y gendarmes en la consigna de que fueran reactivos ante cualquier conato de acciones violentas.



En la capital, hay un desfile de "chalecos amarillos" que ha recibido autorización, que comienza a las 13.00 horas (12.00 GMT) en la plaza Denfert Rochereau en dirección a Montmartre.



Pero al mismo tiempo, en las redes sociales han circulado otros puntos de concentración, en particular la explanada del Trocadero, que se encuentra a diez minutos a pie de los Campos Elíseos.