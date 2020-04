Lo que necesitas saber para circular si eres voluntario por covid-19 y por qué #LadyVereda se convirtió en tendencia

LEA TAMBIÉN

Este jueves 23 de abril del 2020 se ha convertido en tendencia de Twitter la etiqueta #LadyVereda, tanto para relatar un incidente ocurrido entre dos jóvenes y un grupo de voluntarios en Tumbaco, al oriente de Quito, como para cuestionar el manejo de un término femenino como burla en contra de un hombre en Ecuador.

Voluntarios de la Asociación Madre Sabia, que han entregado kits a personas necesitadas desde el 20 de marzo del 2020 en el contexto de la pandemia del covid-19 en Ecuador, fueron impedidos de realizar su tarea humanitaria por dos jóvenes universitarios en una vereda de la calle Francisco de Orellana, en Tumbaco. Uno de esos jóvenes, con un perro cuando regía el toque de queda, habló de la Fiscalía y hasta de sacar a "patadas" a los voluntarios, quienes se encontraban en el espacio público.



El hecho, captado en distintos videos, ha generado críticas en redes sociales. En las imágenes, el universitario, con sombrero de paja y mascarilla, llama desde su celular a la Policía, mientras camina en la acera al frente de su casa y se acerca una y otra vez hasta los vehículos de los colaboradores de la Asociación.

¿#LadyVereda ? Basta de usar el femenino como burla o insulto para endilgarle a un hombre. Si se tratara de una mujer trans estoy segura q se negarían a usar el femenino para nombrarla https://t.co/zpPvyhKEjT — Silvia Buendía 💚 (@silvitabuendia) April 23, 2020



La Asociación Madre Sabia ha entregado a personas de escasos recursos ayuda humanitaria, recolectada de donaciones, desde hace más de un mes en Quito. En videos viralizados en Twitter se observa cómo trasladan comida en vehículos.



Aunque los números de placas de sus vehículos no corresponden con los autorizados para circular el día del incidente, los voluntarios portan salvoconductos con código QR. El hecho con el joven de sombrero se registró a inicios de esta semana, cuando esos documentos estaban vigentes.



La versión del joven que impidió la entrega humanitaria, con un perro atado a una correa sujeta con su mano, es que los voluntarios habrían dicho que son funcionarios públicos. Según él, además, estuvieron recolectando firmas "con fines políticos... Sin embargo, en distintos videos grabados del incidente se escucha que los voluntarios se identifican como miembros de la Asocación, mas no como servidores públicos, y que el joven obvia explicaciones. El hombre que lo acompaña casi no interviene verbalmente, pero tampoco permite la tarea de los voluntarios.



En #Tumbaco, dos jóvenes se oponen a que la asociación Madre Sabia entregue kits alimenticios a los más necesitados, solo porque aseveran lo hacen en "su calle y su vereda"Atención @valletumbaco @DerechosQuito @PanasJorgeYunda @UIOsentidocomun @CarapungoComite @ChecaSostenible pic.twitter.com/8MXi7pjevN — Tumbaco Informado (@TumbacoI) April 23, 2020



En un video difundido en su cuenta de Instagram, el 22 de abril, el joven que cursa una universidad particular dice: "Lo único que estamos pidiendo, en nuestros barrios, en nuestras casas, es que hagan la distribución con los salvoconductos correspondientes. Sin atribuirse funciones estatales que no les corresponden, porque es ilegal y al menos que lo hagan con las debidas precauciones, al menos que lo hagan en otros lugares en donde no contaminan colegios que son centros de prioritaria atención, escuelas, urbanizaciones".



La tarde del incidente, policías motorizados llegaron hasta el lugar. El joven con el perro se adelanta para abordarlos. Uno de los videos filmados por los voluntarios se corta abruptamente cuando uno de los uniformados pide apagar la cámara. Otro video hecho por el joven de sombrero, en tanto, muestra a los agentes cuando supervisan los salvoconductos y los vehículos del grupo de colaboradores de Madre Sabia.



En redes sociales, la acción de los jóvenes ha sido reprochada, catalogada como una muestra de "falta de empatía", al impedir que se entreguen kits a familias del sector que tienen dificultades para acceder a alimentos en medio de la cuarentena por la cual se han suspendido actividades desde el 17 de marzo del 2020 en Ecuador.



¿Qué necesita un voluntario para circular desde este 23 de abril?



Este jueves 23 de abril del 2020 entró en vigencia en Ecuador un nuevo salvoconducto para la circulación, por excepción, de vehículos particulares en medio de la pandemia por el covid-19. Y en el Protocolo para el control de esos documentos se identifica a los “voluntarios” como “servidores de servicio social” en la emergencia sanitaria.



Los voluntarios que participan en tareas de recolección y entrega de kits de alimentos podrán circular desde este jueves sin necesidad de salvoconducto, al igual que el personal de salud, emergencia, servicios aeroportuarios, prensa, etc.



Sin embargo, hay dos requisitos incluidos en esa normativa para todo voluntario. La primera es que “deberán presentar carta de acreditación otorgada por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), cédula y uso de uniforme”.



Por el estado de excepción, que rige en Ecuador desde el 16 de marzo del 2020 para contener la pandemia del coronavirus, se aplica una restricción de circulación de 05:01 a 13:59 y un toque de queda de 14:00 a 05:00.



La restricción limita el traslado de personas exclusivamente para su abastecimiento. En ese marco, los automotores particulares solo pueden circular un día a la semana, de lunes a viernes, según el último número de la placa (placas 1 y 2 transitan el lunes; 3 y 4 el martes; 5 y 6 el miércoles; 7 y 8 el jueves, y 9 y 0 el viernes). El fin de semana no pueden circular esos vehículos.



La segunda regla que rige para los voluntarios, prevista en el Protocolo de control de salvoconductos, es que la autorización para circular en los horarios de restricción y durante el toque de queda se aplicará “exclusivamente para la movilización y entrega de ayuda humanitaria como: víveres, insumos de limpieza, desinfección, productos de protección personal y mobiliario donado para atender a la población que forma parte de grupos de atención prioritaria”.



Eso significa que si las autoridades de control detectan que un voluntario en vehículo no está uniformado, no cuenta con autorización del MIES o se moviliza para actividades particulares, será sancionado por cometer una contravención de cuarta clase.



La sanción es el pago de una multa equivalente al 30% del salario básico (es decir, USD 120) y la reducción de seis puntos en la licencia de conducir. Adicionalmente, la autoridad de tránsito procederá a la retención del vehículo. El conductor infractor deberá pagar, además, el costo de la wincha y el pago por cada día de permanencia en el patio de tránsito.