'Amenázame, pues'; incidente entre agente y supuesto fiscalizador de AMT sancionado por vidrios polarizados

"Amenázame, amenázame pues", se escucha en el inicio del video. Son las palabras de un supuesto fiscalizador de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) que reclama a un agente civil que lo sanciona por circular en un auto con vidrios polarizados sin autorización. La escena, en donde el presunto funcionario municipal -que estaba sin uniforme- agrede verbalmente al efectivo se difundió en redes sociales durante este martes 25 de agosto del 2020.

El incidente se registró entre las calles Venezuela y Manabí, en el Centro Histórico, el lunes 24 de agosto.



Según se observa en las imágenes, difundidas en las plataformas de Internet, el supuesto infractor pide al agente que le devuelva sus documentos. Enseguida, el efectivo se contacta con otro compañero y le señala: "Me dice (el conductor) que iba a llamar a su persona para que no se le sancione. Confirme".



Después de hablar con otro agente, el supuesto funcionario infractor regresa a su vehículo gris e intenta dejar el lugar. El uniformado de la AMT intenta impedirlo: "Me espera un momento ahí, señor. De aquí no se retira", le dice, mientras el automóvil arranca.



Según consta en el detalle de la infracción, el hombre fue sancionado por circular con vidrios polarizados sin autorización, tipificado en el numeral 11 del artículo 391 de la Ley de Tránsito vigente.



El cuerpo legal establece que "la persona que conduzca un vehículo con vidrios con películas antisolares oscuras, polarizados o cualquier tipo de adhesivo que impidan la visibilidad del conductor, excepto los

autorizados en el reglamento correspondiente o cuyo polarizado de origen sea de fábrica" incurre en una contravención de sexta clase.



De acuerdo con la normativa, la infracción contempla una multa equivalente al 10% de un Salario Básico Unificado que para este 2020 es de USD 400, es decir USD 40, y la reducción de tres puntos en la licencia de conducir.



Este Diario consultó a la Dirección de Comunicación de la AMT sobre el caso. La fuente dijo que se analizaría el video antes de emitir un pronunciamiento.