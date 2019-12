Incertidumbre en Gibraltar, el paso fronterizo más pequeño del 'brexit'

LEA TAMBIÉN

Más de 15 200 trabajadores, 9 803 de ellos españoles, pasan cada día por la verja de Gibraltar, el paso fronterizo más pequeño del "brexit", pensando en cómo afectará a sus vidas la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) y esperando que, después de tres años de incertidumbre, al final las cosas no cambien demasiado.

Lo mismo piensan y sienten los cerca de 32 000 gibraltareños que residen en el Peñón, que en el referéndum de 2016 votaron masivamente -un 96 %- a favor de permanecer en la UE, sobre todo para salvaguardar la fluidez del paso por esta aduana, su única conexión terrestre con el resto del mundo.



El gibraltareño John Isola, director general de Anglo Hispano, una empresa dedicada a la importación y distribución de bebidas en Gibraltar y a la restauración, cree que las cosas "no deben de cambiar mucho" porque la colonia, aunque pertenece a la UE como parte del Reino Unido, está fuera del espacio Schengen y de la unión aduanera.



Las personas y mercancías están ya sujetas por tanto a más controles.

Vehículos hacen fila a la entrada a Gibraltar el pasado 5 de noviembre del 2019.



- Esperando que nada cambie -

"Ya existe una frontera dura. En teoría no debe ocurrir nada. El temor es que, como la frontera se ha utilizado en el pasado para cuestiones políticas, que ahora vuelva a pasar", afirma este empresario temiendo que el "brexit" se convierta en una oportunidad para que aflore el debate sobre la soberanía de la última colonia asentada en Europa.



Por si acaso, Isola ha pedido a sus trabajadores, una gran parte de ellos españoles, que se saquen el pasaporte y, al igual que el Gobierno de Gibraltar, ensaya fórmulas para la introducción por barco de las mercancías que ahora llegan a la pequeña colonia por carretera en unos 200 camiones al día.



En la memoria de este empresario, como en la de muchos gibraltareños y vecinos de La Línea, la incertidumbre del "brexit" ha hecho resurgir la época en la que Franco, en 1969, ordenó el cierre total de la Verja y la colonia quedó incomunicada por tierra.



A Isola, que entonces tenía 4 años, su padre le contó como el día del cierre tuvo que coger él mismo el camión de reparto, porque los empleados españoles no pudieron llegar a sus puestos ni ese día ni durante trece años.



También recuerda como durante más de una década para visitar a su tía que vivía en el lado español tenía que coger un ferry a Marruecos. "Tardábamos un día entero en llegar a un lugar al que ahora llegamos en 10 minutos en coche", indica.



- Si Gibraltar se resfría, la línea puede coger una pulmonía -

Desde la apertura de la Verja, en 1982 para peatones y en 1985 para la circulación de vehículos y mercancías, gibraltareños y linenses han restablecido las históricas relaciones sociales, vecinales y hasta familiares que les unen, porque son dos pueblos separados por una verja pero cuyos destinos están unidos.



Especialmente en el terreno económico. Por eso el "brexit" preocupa tanto en Gibraltar, cuyo PIB per cápita es de los más elevados del mundo y donde no existe el paro (su pequeño porcentaje se explica por las personas que están cambiando de empleo), como en La Línea, que, en el lado opuesto, padece un 30,82% de desempleo.



"La dependencia es total. Si ellos se resfrían, nosotros podemos coger una pulmonía", explica al linense Lorenzo Periañez, presidente del grupo transfronterizo que reúne a empresarios y sindicatos de ambos lados.



La Cámara de Comercio de Gibraltar determinó en 2015 que la colonia tiene un impacto económico en el Campo de Gibraltar que supone la cuarta parte de su PIB.



Gibraltar no sólo es su "principal" fuente de empleo, sino que además aporta a la zona unos 120 millones de euros al año gracias, entre otras cosas, al importante gasto que realizan en la comarca los gibraltareños con segunda residencia en la zona, un gran número de ellos en áreas de alto poder adquisitivo como Sotogrande.

El español Jorge Gutiérrez, un trabajador que vive es España y trabaja en Gibraltar, durante una entrevista el pasado 5 de noviembre en Gibraltar.



A estos datos se unen las exportaciones de bienes; según la base de datos de comercio exterior, en 2018 España exportó a Gibraltar bienes por 1 585 356 millones de euros, un 64% de ellos desde Andalucía y un 38,01% desde Cádiz, provincia para la que la colonia fue la primera zona a la que destinó sus exportaciones.





- Las relaciones sociales por encima de todo -

Por eso este empresario linense espera también que en las negociaciones sobre el "brexit" todos tengan en cuenta que "las relaciones de ambos pueblos, no sólo económicas si no también sociales, deben estar por encima de cualquier decisión política" y de cualquier tentación de "utilizar la frontera como instrumento de presión para obtener cualquier tipo de logro en materia de soberanía".



"Es un orgullo vivir donde vivimos, y participar en dos culturas, la británica "stroke" gibraltareña y la española. Mi preocupación es que se deterioren las relaciones", cuenta el gibraltareño Lionel Chiopolina, filólogo, maestro jubilado y sindicalista.



Cree que "la cosa no está tan loca como para pensar que pueda haber problemas permanentes en la verja" y que se encontrarán soluciones para los que surjan. "Hay interés por ambos lados de mantener buenas relaciones", afirma.

El presidente del Grupo Transfronterizo sobre Gibraltar, el empresario linense Lorenzo Pérez-Periáñez, durante una entrevista el pasado 29 de noviembre en La Línea de la Concepción en Cádiz.