Fallecen seis niños en el incendio a una vivienda en la Ciudad de México

Siete personas, entre ellas seis menores, murieron este viernes 28 de diciembre de 2017 en el incendio en una casa en Iztapalapa, en el oriente de la Ciudad de México, informaron fuentes oficiales.

"Se investiga la muerte de seis menores de 13, nueve, seis, cuatro y dos de dos años, así como un adulto, tras registrarse un incendio en el inmueble ubicado en avenida de Las Torres esquina con San Miguel, en la alcaldía de Iztapalapa", detalló la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México en un boletín.



De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron a las 04:50 hora local. Al llegar al lugar, bomberos y miembros de la Policía Preventiva se encontraron con el inmueble en llamas.



Fuera de la humilde vivienda, ubicada en un predio, una mujer de 27 años les notificó que adentro estaban sus cinco hijos, un sobrino y un adulto. "Los cuerpos fueron rescatados sin vida, por lo que fueron trasladados al anfiteatro ministerial donde serán entregados a sus familiares", indicó el texto.



Como parte de las indagatorias, se espera el dictamen en genética y química forense para identificar a una de las víctimas.



En declaraciones a medios, José Antonio Escobar, titular de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Iztapalapa de la PGJ la Ciudad de México, detalló que en el momento del siniestro ni el padre ni la madre se encontraban en la vivienda.



Asimismo, el adulto fallecido "está en un estado muy avanzado de calcinación y estamos esperando que los peritos nos determinen el sexo", puntualizó.



Indicó que no hay detenidos, en tanto declaran en calidad de testigos los padres y una tía.



A su vez, la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, dijo no saber todavía cuál fue el origen de esta "tragedia terrible", pero explicó que hace menos de un mes se produjo otro incidente en la zona por acumulación de gas.



"Tendremos que hacer toda una campaña sobre el uso de gas en esta época de frío y ver de qué manera podemos hacer que la gente no prenda fuego en su vivienda", apuntó.