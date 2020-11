Incendio forestal en Soldados afectó  una zona del Parque Nacional Cajas

Tras cuatro días, la noche del miércoles 4 de noviembre del 2020 fue apagado un incendio forestal registrado en la parte alta de la comunidad de cuencana de Soldados, y que comprometió una parte del Parque Nacional Cajas (PNC).

Esta emergencia fue atendida por personal del Servicio de Gestión de Riesgos y Emergencia, Fuerzas Armadas, Cuerpo de Bomberos y guardaparques del Ministerio de Ambiente y de la Empresa Etapa y funcionarios de la Dirección de Riesgos del Municipio.



También apoyaron pobladores de Soldados, perteneciente a la parroquia cuencana de San Joaquín. Para llegar al sitio tuvieron que caminar más de cuatro horas y se armaron grupos, desde diferentes sitios, para sofocar las llamas con herramientas menores.



El incendio empezó el domingo 1 de noviembre y consumió unas 300 hectáreas de pajonal, bosque primario y aguarongos. Es una zona de montañas empinadas donde hay viento y sol intenso durante estos días.



Esta mañana regresaron a la zona guardaparques de la Empresa Etapa para constatar que no hay existan nuevos focos de fuego.



Además, levantarán información sobre la afectación al ambiente (flora, fauna y recursos hídricos). Por este incendio, desde el miércoles 4 de noviembre están suspendidas las visitas turísticas al PNC, área que este jueves cumple 24 años de la declaratoria como Parque Nacional.



La medida es temporal y fue ordenada por la Secretaría de Gestión de Riesgos. Pero si se confirma que no existen nuevos focos de fuego se retomarán las visitas este viernes 6 de noviembre, se informó desde Comunicación de Etapa, administradora del Parque.



La Secretaría de Gestión de Riesgos reportó 48 incendios forestales en los cuatro días del feriado, en 14 de los 15 cantones de Azuay. 272 hectáreas de pajonales, chaparros y bosques de eucaliptos se perdieron, sin contabilizar lo de Soldados, porque aún no se tiene una cifra oficial.



En lo que va del 2020 ya suman 1 039 hectáreas quemadas. Otro incendio grave que no está controlado es el de la comunidad de Zhizhí, en el cantón azuayo de Girón. Mientras que el de Tres Piedras, de Santa Isabel, ya fue apagado por los bomberos del cantón

La mañana de este jueves 5 de noviembre se reportó otro incendio de magnitud en el cerro Zhizhún, sector de Cruz Urcu, cantón Cañar. Intervienen bomberos, comuneros y personal del Municipio.