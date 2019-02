Un incendio en una planta refinadora alarmó en Santo Domingo

LEA TAMBIÉN

Bomberos de Santo Domingo de los Tsáchilas abrieron una investigación por una explosión en el baipás Quito-Quevedo. El siniestro ocurrió este lunes 4 de febrero del 2019 en una planta refinadora de aceite automotriz.

Según un informe preliminar emitido esta tarde por la casaca roja, el estallido se produjo en un tanque de almacenamiento de aceite. “Se presume una rotura que permitió el ingreso de oxígeno al reservorio y causó la explosión”. Las causas exactas que provocaron el incendio continúan bajo indagación.

Tras la explosión, una nube de humo negro se formó en el cielo. Las lenguas de fuego se elevaron a unos 1 000 metros, según moradores de la avenida del Cooperativismo, que vivieron momentos de desesperación durante la emergencia. En imágenes captadas por personas que viven cerca al sitio se observa una similitud a una erupción volcánica en llamas.



El olor a material químico también se percibió en el ambiente durante las dos horas que se tomaron los bomberos para controlar en su totalidad el incendio. Curiosos que llegaron a la pendiente que permite acceder a la planta en llamas fueron evacuados por seguridad. Magdalena Cevallos, quien vive en la parte posterior de la planta, sintió un viento caliente que le rozaba la piel. Cuando intentó acercarse a la ventana para ver lo que sucedía, se formó un fogonazo que pronto entró con violencia por la parte frontal de su predio. Las esquirlas de los vidrios volaron por los aires y algunas estuvieron a poco de afectar a la moradora.



Frente a su vivienda, por la que se accede por una calle de tierra con fango, quedaron otros vestigios de la detonación. Láminas de zinc retorcidas y con manchas negras se esparcieron por todo el lugar. Se habían desprendido del área que cubre una tea de la planta refinadora. Cerca de ahí, unos cinco terrenos con plantaciones de plátano y yuca se tornaron negruzcos por las llamaradas. Federman Yate, dueño de una propiedad, simulaba a una aplanadora para explicar cómo el fuego acabó con sus 15 plantaciones de plátano. "Todo perdió su verdor".



Federman Yate cuando escuchó la detonación estaba en una escuela cercana. Él ya temía que en algún momento podría suceder una explosión. Los moradores cuentan que por años piden a las autoridades que reubiquen la planta refinadora. Magdalena Cevallos vive en el sector 11 años y asegura que hace una década la refinadora inició sus operaciones.



Entonces el lugar no era tan poblado, pero con los años llegaron más habitantes y la presencia de la planta se convirtió en un riesgo. Técnicos de la Servicio de Gestión de Riesgos, Ministerio de Ambiente y Gobernación hicieron una inspección en la zona aledaña a la planta. Según Kléber Guerra, funcionario de Gestión de Riesgos, no hubo personas heridas en los sectores aledaños. La Corporación Nacional de Electricidad también verificó las instalaciones de una subestación eléctrica cercana. No se reportaron novedades. Para este martes 5 de febrero del 2019 la Gobernación emitirá un pronunciamiento sobre lo sucedido.



El informe del Cuerpo de Bomberos será analizado por el gobernador, Rodrigo García. Los casacas rojas informaron que fueron alertados del incendio a las 09:50. En 20 minutos controlaron el fuego, pero todo el procedimiento, incluida las inspecciones, les tomó dos horas. 13 agentes ayudados por dos autotanques, una motobomba, un vehículo de rescate y 4 equipos de espumógeno se destinaron para atender el incendio.