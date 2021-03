Mientras dormía, adolescente sufrió quemaduras por la explosión del cargador de su celular

Una adolescente de 17 años asegura haber terminado con quemaduras faciales después de que el cargador de su teléfono estallara en medio de la noche, mientras dormía.

La noticia trascendió el pasado miércoles 24 de marzo de 2021, después de que medios locales de la ciudad de Birmingham, en Reino Unido, publicaran su historia.



Sin darse cuenta, las llamas comenzaron a expandirse por el tomacorriente. Cuando la adolescente despertó, era tarde. Las llamas habían alcanzado su mejilla.



"Me acosté por cinco minutos y cerré mis ojos para dormirme. Pude ver colores anaranjados que titilaban", mientras permanecía con los ojos cerrados, relata la joven. "Me desperté y corrí al piso de abajo mientras gritaba a mi madre por ayuda".



La adolescente contó que la madre logró apagar el incendio, por lo cual no fue necesario llamara a los bomberos. "Me gustaría esparcir la palabra para asegurarme de que las personas tomen nota. Pudo haber resultado mucho peor", agregó la joven. Según los medios, el fabricante del teléfono entró en contacto con la adolescente.