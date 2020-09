Inauguración presencial del año lectivo en una comunidad de Guaranda

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los estudiantes de la unidad educativa Simón Rodríguez de la comunidad Talagua, perteneciente a la parroquia Simiátug del cantón Guaranda, fueron parte de la inauguración presencial del año lectivo el lunes 7 de septiembre del 2020. Al evento asistieron los docentes, autoridades, cabildos y padres de familia.

El inicio de las clases fue registrada en fotografías que circularon este miércoles 9 de septiembre, en las redes sociales. En las imágenes se observa a los estudiantes que están formados en un patio sin respetar el distanciamiento. Los menores llevan maletas, gorras de lana y utilizaron mascarillas. Mientras los padres de familia se ubicaron en los graderíos de la cancha central.



José María Azogue, teniente Político de Simiátug, justificó la convocatoria de las autoridades educativas a la escuela porque en la zona rural no cuentan con el servicio de internet. Aseguró que la mayoría de los padres de familia son de escasos recursos económicos y no tienen computadoras o teléfonos celulares.



“Los profesores explicaron a los papás cómo se va a trabajar en el año lectivo, el material de ayuda que recibirán los alumnos y qué van hacer este año. La reunión ha durado 30 minutos y estamos gestionando para que pongan internet en la comunidad”, aseguró Azogue.



Las autoridades del Distrito de Educación de Guaranda no contestaron las llamadas y las preguntas que se enviaron sobre la inauguración presencial del año lectivo en esta comunidad.