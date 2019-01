Las impugnaciones ponen en vilo a la nueva Judicatura

LEA TAMBIÉN

Luego de tres meses del proceso, la selección del nuevo Consejo de la Judicatura (CJ) llega a su fin. Aunque las impugnaciones podrían obligar a que la designación vuelva a su fase inicial: la presentación de candidaturas.

Este miércoles (23 de enero del 2019) se cumplirá el plazo para que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio (Cpccs-t) decida quiénes son los nuevos integrantes de la Judicatura, luego de la sustanciación de seis impugnaciones ciudadanas contra cinco de los 15 candidatos en el proceso.



Según la Constitución, para la elección del CJ, la Fiscalía, la Presidencia de la República, la Asamblea Nacional, la Defensoría Pública y la Corte Nacional de Justicia (CNJ) deben presentar ternas de postulantes; de la lista de la última entidad saldrá el Presidente.



Dos candidatos de la Fiscalía (Álvaro Román y Yolanda Yupangui) y los tres de la CNJ (María Rosa Merchán, Julio Arrieta y María del Carmen Maldonado) fueron impugnados. Si las impugnaciones de la Fiscalía prosperara, la tercera candidata, Ruth Barreno, será elegida. Y se sumará a los mejor calificados de la Asamblea, la Presidencia y la Defensoría.



Pero el caso de la CNJ es especial. Si las tres impugnaciones pasan, la terna quedaría inhabilitada y el Cpccs-t no tendría de dónde elegir a su representante y próximo presidente de la Judicatura.



En el reglamento de la selección no se consideró esta posibilidad. Darwin Seraquive, secretario General del Consejo transitorio, explicó que lo lógico sería pedir una nueva terna y empezar el proceso otra vez desde la revisión de méritos.



La terna de la CNJ ha sido observada por una supuesta vinculación con el Régimen anterior por los cargos ocupados en los últimos diez años. Merchán fue jueza de la Corte de Cuenca, Conjueza de la Corte del Azuay y jueza de la CNJ.



Arrieta estuvo como juez en la Corte de Quito y Pichincha, de la cual es su presidenta. Y Maldonado fue funcionaria de la Procuraduría, el IESS, el Cpccs, magistrada constitucional y trabajó en la empresa que fiscalizó la central Coca Codo Sinclair. El último cargo fue considerado por Ana Vera como parte de la impugnación.



Édgar Jácome, quien impugnó a Merchán, en cambio, denunció que la terna no fue aprobada por el Pleno de la CNJ, sino solo por su presidenta, Paulina Aguirre.



Las dudas por la terna de la Corte Nacional no son nuevas. En junio pasado, tras la cesación de la Judicatura encabezada por Gustavo Jalkh, se instaló un Consejo transitorio. Uno de los principales objetivos de esa entidad era evaluar a la CNJ antes de que se tuviera que enviar la terna.



Pero en septiembre se desató una polémica por la falta de parámetros claros, plazos establecidos y falta de consensos al interior del CJ para la evaluación. El Cpccs-t decidió restar la facultad de evaluar a los transitorios y dejar esa tarea para los consejeros definitivos.



Por ejemplo, una de las observaciones es por la transparencia en la designación de los actuales jueces y conjueces. La semana pasada, la periodista venezolana Patricia Polea presentó un reportaje en donde asegura que Aguirre no cumplió con los procedimientos para ser posesionada. La Presidenta de la Corte lo calificó como “pasquín miserable” y amenazó con acciones legales.



Otra entidad que se volverá determinante, para verificar la probidad de la Corte y de su terna antes de que se dé a conocer la decisión del Cpccs-t, es la Contraloría General.



Hoy (20 de enero del 2019), a las 14:30, se hará la lectura del borrador del examen especial a los concursos de méritos y posición, impugnación ciudadana y control social para la designación de jueces y conjueces de la CNJ y para las renovaciones parciales.



Aunque los resultados que se leerán no son definitivos, serán un indicador que el Transitorio analizará para la legitimidad de los candidatos.



De manera temporal, Marcelo Merlo, Aquiles Rigail, Juan Pablo Albán, Angélica Porras y Zobeida Aragundi llegaron el año pasado al frente del Consejo Nacional de la Judicatura.



Ellos fueron nombrados por el Cpccs-t, luego del cese de los anteriores vocales encabezados por Gustavo Jalkh, exsecretario y exministro en el Gobierno de Rafael Correa.

Albán, sin embargo, renunció por temas personales, según dijo, a este organismo y dejó su puesto vacante en septiembre pasado.