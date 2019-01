Las impugnaciones a la candidatura de Jefferson Pérez no fueron aceptadas

LEA TAMBIÉN

El Tribunal Contencioso Electoral negó las impugnaciones presentadas por tres movimientos políticos en contra de la candidatura de Jefferson Pérez a la Alcaldía de Cuenca.

Las apelaciones aseguraban que el Movimiento Renace, que es liderado por el exdeportista, no había realizada elecciones internas. Además, que Pérez no podía ser candidato porque mantiene contratos directos con el Estado al mantener una frecuencia de radio.



Estas impugnaciones fueron presentadas por la alianza Juntos por el Futuro y los movimientos políticos Concertación Nacional y Libertad es Pueblo, que también tienen candidatos a la Alcaldía de Cuenca.



La defensa del Movimiento Renace presentó un memorándum de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones donde se manifiesta que “el señor Jefferson Leonardo Pérez Quezada, a la presente fecha (13 de enero de 2019), como persona natural o como representante o apoderado de persona jurídica no mantiene suscrito contrato alguno para la concesión de frecuencias del espectro radioeléctrico”.