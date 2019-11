Impuestos a plataformas digitales generan divergencias entre legisladores

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Comisión de Ŕegimen Económico de la Asamblea ha analizado el 75% del proyecto de Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria hasta la tarde de hoy, martes 26 de noviembre del 2019.

La mesa legislativa tiene previsto tener listo mañana 26 de noviembre el informe para el primer debate del documento en el Pleno.



Uno de los temas que aún genera divergencias entre los legisladores está la propuesta de gravar con IVA a los servicios de plataformas digitales como Uber, Netflix y otros.



Esteban Melo, legislador de la bancada correísta, señaló que cualquier valor que encarezca las herramientas tecnológicas afectará el avance hacia una mayor digitalización en el país. Él señaló que sería mejor que el Gobierno plantee aumentar el impuesto a la renta a las empresas que ofrecen estos servicios tecnológicos.



"Cobrar el IVA es afectar al bolsillo de los consumidores, por qué no gravar mejor a las empresas", manifestó.



Gabriela Larreátegui, de Suma, dijo que todos los servicios en el país están gravados, por lo que considera que no hay una razón por la que los servicios digitales no deberían gravarse. "Además es parte de una tendencia global en la que los países están buscando la manera de gravar estos servicios".

El IVA a estas 'app' dejaría USD 21,16 millones para el Fisco, según el Servicio de Rentas Internas (SRI).



Otro tema que generó discusión fue la propuesta de gravar con tarifa cero al papel periódico, los periódicos y las revistas. La asambleísta Lira Villalba, de Revolución Ciudadana, cuestionó esta propuesta. "Si la razón es ayudar a la industria de la comunicación, a los periódicos, que no han tenido utilidades, no me parece un argumento. Quisiera que el Ministerio de Finanzas nos dé una justificación para incluir esta propuesta".



Daniel Mendoza, presidente de la Comisión, planteó que estos nudos críticos se incluyan en las observaciones de los legisladores para el análisis en el Pleno y luego en el segundo debate del proyecto.



Durante la sesión también se plantearon nuevos incentivos para incluirse dentro del proyecto.



El asambleísta Carlos Bergman propuso que se implemente una tarifa noctura de electricidad con reducción del 75%, como incentivo para el sector productivo; además, la remisión de intereses de las deudas tributarias y no tributarias para microempresas y la exención de pago de impuestos a predios afectados por el terremoto.