El Impuesto Verde quedó derogado

El impuesto a la contaminación ambiental, mejor conocido como 'Impuesto Verde', llegó a su fin. Este jueves 15 de agosto de 2019, la Asamblea se allanó, con 86 votos positivos, a las seis observaciones que hizo el presidente Lenín Moreno a la Ley Derogatoria, aprobada por el Legislativo el 9 de julio pasado.

El texto corregido por el Ejecutivo, y recomendado por la Comisión de Desarrollo Económico, hizo precisiones de redacción y técnicos en el proceso de remisión de deudas.



La ley aprobada contiene aspectos como que las personas que se acojan al programa de chatarrización no tendrán que cancelar lo adeudado por el impuesto y solo podrán importar un vehículo electrónico libre de aranceles.



Quienes deseen acceder al proceso de remisión del 100% de multas, intereses y recargos podrán hacerlo pagando el capital adeudado hasta el 27 de diciembre de este año.



Si vencido ese plazo el propietario del vehículo no pudo pagar, podrán solicitar al Servicio de Rentas Internas (SRI) un plan de pagos extraordinario, con cuotas anuales por tres años.



La norma, que entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial, aclara que no se devolverán valores considerados como pagos en exceso o indebidos. Además, quienes aún no pagaban el impuesto verde este año se beneficiarán de un descuento del 50%.