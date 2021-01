19 millones menos por predial en Quito el 2020; ya rige descuento por 2021

En Quito hay 949 499 predios urbanos y rurales por los que se debe cancelar el impuesto predial este año.

Desde el 1 de enero de 2021, el Municipio del Distrito Metropolitano habilitó el recaudo y hasta el próximo 15 de enero habrá un 10% de descuento.



Este año, Susana Mármol tiene previsto pagar el impuesto predial de su casa ubicada en el norte de la ciudad. En el 2020, el valor fue de USD 102. Sin embargo, no lo canceló porque le redujeron el sueldo debido a la crisis por la pandemia originada por el covid-19.



De acuerdo con el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial (Cootad), quienes no pagaron desde julio pasado tendrán un recargo del 10%. Además, esa Ley faculta a los municipios para que el cobro se haga vía coactiva después del cierre del año fiscal.



Mármol confiesa que es una preocupación ese pago porque su situación laboral no ha variado. Sin embargo, dice que hará un esfuerzo para cancelar este año su impuesto predial.



Desde el 1 de enero hasta el 30 de noviembre de 2020, el Cabildo recaudó por concepto de esta contribución USD 58 703 515,88. En ese monto se incluyen tanto los predios privados urbanos como rurales.



Si se tiene en cuenta que en el 2019 se recaudó USD 77 649 144,21 por este tributo, el año pasado el Cabildo dejó de recibir USD 18 945 628,33.



La Administración General del Municipio, en una respuesta escrita a este Diario, señaló que la proyección de recaudación para el 2020 era de USD

78 000 000 por prediales.



En medio de la crisis por el covid-19, el pago del predial se hará sin cambios. De acuerdo con la Alcaldía, “no existe variación en la carga tributaria del predial, el mismo debe mantenerse por mandato del artículo 497 del Cootad”.



La Administración General indicó que el Gobierno Autónomo Descentralizado “no tiene la facultad de disminuir tal impuesto, pues no existe una ley que le faculte a ejecutar remisiones tributarias”.



Henry Reyes, director Metropolitano de Servicios Ciudadanos, explicó que el catastro, que es la base para el cobro del predial 2021, fue cerrado el 17 de diciembre.



Además, según la Administración, en el 2021 no existieron alteraciones en las variables con las que se realiza la valoración general del catastro.



Sin embargo, es posible que haya ciertas variaciones. Esto porque hay actualizaciones periódicas que se hacen al catastro y, según la Administración General, eso se podría reflejar en los avalúos de los predios intervenidos.



Las variaciones en los avalúos del 2020 tienen que ver con el ingreso, actualización o depuración de lotes, construcciones o mejoras, sobre todo a nuevos proyectos habitacionales que se desarrollaron durante el anterior año.



El pago del impuesto predial incluye otros dos rubros: la tasa de seguridad y la Contribución Especial por Mejoras. En este último sí se reflejará un aumento por el cobro de la construcción de la Ruta Viva.



El 22 de diciembre pasado, el Concejo Metropolitano aprobó una Ordenanza que reforma el Código Municipal; en esta se contempla el cobro de ese rubro a todos quienes deben pagar el impuesto predial.



La normativa establece una recuperación de la inversión de la Ruta Viva de aquí a 15 años. El cálculo implica un cobro de 0,17 centavos por cada USD 1 000 del avalúo.



¿Cómo se cobrará este año el predial? Reyes explicó que, debido a la emergencia sanitaria, no habrá atención presencial en las Administraciones Zonales ni tampoco se instalarán puntos de pago.



La atención de consultas en las administraciones zonales estaba destinada, sobre todo, a personas de la tercera edad y con discapacidad. Al ser grupos vulnerables ante el virus, el servicio no se prestará.



Sin embargo, para absolver dudas, la Dirección de Servicios Ciudadanos dijo que se habilitarán canales virtuales y el call center 1800 510 510.



Tome en cuenta

​

2 000 ventanillas de cobro se habilitarán en distintas entidades financieras. Se trabajará con puntos de pago.



También funcionan corresponsales bancarios como Western Union, Servipagos y la red de pago Facilito.



No habrá consultas personales en las Administraciones Zonales por el riesgo de contagios de covid-19.



Quitobot será un chat que se implementará esta semana con el que el Municipio informará los valores a pagar.



Conferencias en video también serán una opción para atención más personalizada en casos de dudas por avalúo.



Descuentos disminuyen en cada quincena de mes. El más alto (10%) regirá solo hasta el 15 de enero próximo.