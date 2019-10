El impuesto de 10 centavos a las fundas plásticas no aplicará en tiendas de barrio

LEA TAMBIÉN

La propuesta del proyecto de Ley de Crecimiento Económico para gravar con USD 0,10 a las fundas de plástico se cobrará en las bolsas que entreguen los establecimientos con más de dos sucursales.

Marisol Andrade, directora general del Servicio de Rentas Internas (SRI), en una entrevista con este Diario, realizada la mañana de este 23 de octubre de 2019, explicó que se excluirán a las fundas que se entreguen en, por ejemplo, tiendas de barrio o establecimientos pequeños.



Esto, y otros detalles más, serán definidos en el reglamento, dijo Andrade, ya que el texto del proyecto de ley no hace distinciones, salvo que quedan exentos del impuesto las fundas utilizadas por el sector productivo y que el tributo se empezará a cobrarse 90 días después de que la norma sea publicada en el Registro Oficial.



A manera de ejemplo, la funcionaria explicó que no se cobrará en las fundas que entregan las tiendas de barrio ni las que se usan para vender salchipapas.

Por esta medida se esperan ingresos por unos USD 22 millones al año. Sin embargo, Andrade mencionó que el objetivo no es recaudatorio, sino que pretende modificar los hábitos de consumo de los ciudadanos.



Por ello, agregó, no es una preocupación que la meta de ingresos no se cumpla, ya que se aspira que la gente use menos de estos productos y los reemplace por otros menos dañinos para el ambiente.