¿Quiere importar vía courier tabletas, celulares, ropa o vitaminas? Estos son los impuestos a pagar

Las limitaciones que rigen para viajar a propósito de la pandemia del covid-19 han incentivado a que las personas realicen sus compras en tiendas del exterior y las traigan a través de empresas que brindan el servicio de courier.

La demanda de este servicio, según firmas relacionadas con esta actividad, aumentó a partir de junio pasado, luego de registrar una caída en los meses de marzo, abril y mayo.



Los principales productos que están adquiriendo las personas son tabletas, computadoras, celulares, repuestos para ordenadores, vitaminas, videojuegos, juguetes, implementos para ejercitarse, libros. Además de ropa, calzado, que era las mercancías que usualmente se importaban, señalaron los representantes de Ultrabox y Laarcourier.



Para conocer que tributos aplican en estos productos o cómo importar estas mercancías, este Diario consultó en el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae). También solicitó más detalles a la firma Ultrabox.



A continuación, detallamos los tributos que aplican para los productos que actualmente tienen mayor demanda.



¿Las tabletas, computadoras y celulares están libres de aranceles?



Sí, sin embargo, por cada uno de estos se debe cancelar el 12% del impuesto al valor agregado (IVA) y el 0,5% del Fondo de Desarrollo para la Infancia (Fodinfa). Estos tributos se calculan sobre el precio CIF del producto, que incluye el valor de artículo, una referencia del flete y seguro.



En el caso de los celulares, las personas pueden importar solo un equipo nuevo en el año.



¿Puedo traer una tableta o laptop en el sistema 4x4?



Sí, siempre y cuando estos productos tengan un peso de hasta cuatro kilos y hasta USD 400, podrán estar dentro de sistema 4x4, conocido como categoría B.



En este caso, la importación contempla un arancel específico de USD 42 por importación. No aplican otros tributos. Pero existe un límite, porque en el año se puede realizar hasta cinco importaciones (4×4) o USD 1 200, lo que ocurra primero, precisa el Senae.



Además, esta categoría está dirigida solo para personas naturales. Ximena Cevallos, gerente de la empresa Ultrabox, enfatizó que estas importaciones no deben tener fines comerciales. “Las cantidades que se traigan deben ser razonables”.



¿Qué impuestos se paga por la importación de repuestos para ordenadores?



Este tipo de compras están dentro de la categoría C, que incluye el 12% del IVA, el 0,5% del Fodinfa y un arancel, en función del producto. Pero el cliente puede optar también por el sistema 4x4.



¿Qué tributos aplican para las vitaminas?



Las medicinas con recetas, se encuentran dentro de la categoría E, en esta se establece que solo se debe pagar el 0,5% del Fodinfa.



Otra alternativa para traer vitaminas es hacerlo bajo el sistema 4x4, junto con otros productos. Se recomienda traer hasta tres frascos para evitar contratiempos en la Aduana.



¿Qué recargos aplican para juguetes y videojuegos?



El cliente puede importar estos productos a través del sistema 4x4, siempre y cuando estos cumplan las condiciones de hasta cuatro kilos y hasta USD 400.



Si no cumple con estos requisitos, se debe acoger a la categoría C, que fija para los videojuegos un 30% de aranceles, el 12% del IVA, el 0,5% del Fodinfa y otros impuestos específicos.



En los juguetes se cancela el 30% de aranceles, el 12% del IVA, más el 0,5% del Fodinfa.



¿Los libros están exentos de impuestos?



La importación de libros de lectura no incluye aranceles ni IVA, pero si deben cancelar el 0,5% del Fodinfa.



En el caso que quiera importar libros para colorear, álbumes, libros de estampas, libros de contabilidad, deberá cancelar un arancel del 30%, 12% del IVA y 0,5% del Fodinfa.



¿Cómo se importa ropa o calzado?



Este tipo de mercancías se pueden traer bajo el sistema 4x4.



¿Qué otros valores debo cancelar cuando importo estos productos?



Se debe cancelar el valor del servicio del courier. El costo de este varía de acuerdo con la empresa y, usualmente, se lo establece de acuerdo con el peso del paquete. También se paga por el trámite aduanero.



¿Cómo recibo mis productos?



El paquete es entregado a domicilio a nivel nacional. El tiempo para recibirlo puede variar entre cuatro y 10 días, desde que llega el pedido al casillero internacional. Las empresas de courier ofrecen un servicio en línea para monitorear el estado en el que se encuentra el proceso de importación.



¿Qué productos no se pueden importar?



Según la Aduana está prohibida la importación en todas las categorías de productos impresos publicitarios, decodificadores, dinero en efectivo, armas, animales y repuestos usados.

Consulte también con la empresa de courier para evitar contratiempos.