¿Qué puedo importar tras la eliminación de la tarifa de USD 42?

La eliminación de la tasa de USD 42, a partir del 15 de junio del 2021, en el sistema de courier 4x4 implicará ciertos cambios, explicaron este 5 de mayo del 2021 representantes de empresas que ofertan este servicio.

Entre otros, las personas que importen productos del exterior deberán seguir cancelando ciertos rubros relacionados con esta actividad. Además, se deberá cumplir con los requisitos que establece el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae).



Según la resolución 006-2021, aprobada por el Comité de Comercio Exterior (Comex), la eliminación de la tasa de USD 42 aplicará para los paquetes cuyo peso sea menor o igual a cuatro kilogramos y su valor sea menor o igual a los USD 400, o su equivalente en otra moneda. Además, los productos importados no deben tener fines comerciales.



Para conocer más detalles de cómo funcionará a partir del 15 de junio próximo este mecanismo, este Diario realizó consultas a las firmas Laar Courier, Expresito Carga y DHL Express.



A continuación, presentamos las principales inquietudes sobre cómo funcionará el sistema 4x4:



¿Qué implica eliminar la tasa de USD 42?



Qué las personas puedan importar productos del exterior vía courier en el sistema 4x4, siempre y cuando estos bienes tengan un peso de hasta cuatro kilos y hasta USD 400, sin cancelar la tasa de USD 42.



Para demostrar que se encuentran dentro de este rango se debe presentar las facturas correspondientes.



Sin embargo, deberá asumir otros valores por el servicio que prestan las firmas de courier.



¿Qué valores se seguirán pagando?



Los usuarios deberán pagar el costo del flete del paquete. Este usualmente se cancela en función del peso. En el mercado, el precio de la libra puede variar entre USD 3,75 y 11, todo depende del servicio y tiempo de entrega.



Además, se debe cancelar la desaduanización y el servicio de entrega del paquete.



¿En promedio cuánto podrá ahorrar el usuario con este cambio?



Por ejemplo, si por la importación de un paquete bajo el sistema 4x4 el usuario cancelaba alrededor de USD 75; de estos, el 56% correspondía a la tasa de USD 42 y el resto al flete, desaduanización y servicio de entrega.



¿El usuario tendrá algún límite para importar productos bajo este sistema 4x4?



Ya no habrá un límite, porque se ha eliminado la restricción que tenían los usuarios y que era importar en el año hasta cinco paquetes (4×4) o USD 1 200, lo que ocurra primero.



¿Este sistema aplicará para todas personas?



El sistema 4x4 está dirigido a las personas naturales. Por esta razón, la importación de los productos debe ser para uso personal y no comercial.



Si la persona, requiere realizar importaciones con fines comerciales se debe acoger a otra de las modalidades que establece la Senae.



¿Qué pasa si una persona que se acoge a la modalidad 4x4 trae un paquete que tiene un peso o costo mayor?



En el caso que las mercancías excedan las limitaciones de peso y valor establecidos para el sistema 4x4, los usuarios deberán pagar todos los tributos y cumplir con todas las formalidades aduaneras correspondientes a una importación común.



¿Qué productos puedo importar bajo el sistema 4x4?



Las personas pueden adquirir, sin pagar aranceles, ropa, zapatos, artículos para el hogar, tabletas, juegos electrónicos, una laptop, vitaminas. Estos productos deben ser solo para uso personal y no debe superar los USD 400 ni los 4 kilos.



En el caso de los celulares, las personas pueden importar solo un equipo nuevo en el año, siempre que el valor no exceda los USD 400.



¿Qué productos no puedo importar en este sistema?



Según la Aduana está prohibida la importación en todas las categorías de productos impresos publicitarios, decodificadores, dinero en efectivo, joyas, armas, animales, marfil y repuestos usados.



Consulte también con la empresa de courier para evitar contratiempos.