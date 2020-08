¿Qué implicaría renunciar al Fondo de Promoción Electoral para las elecciones del 2021?

LEA TAMBIÉN

El Fondo de Promoción Electoral para las elecciones generales del 2021 aún es incierto. El lunes último, el Consejo Nacional Electoral (CNE) discutió el tema con representantes de 14 partidos y movimientos. Inicialmente, se proyectó un monto de USD 42,8 millones, con un escenario de 12 binomios presidenciales, y con los porcentajes máximos establecidos en la Ley.

El CNE planteó que el rubro sea reducido al 10%, 30%, 50% o 70%. Por ahora no hay nada definido, ya que ese monto también se debe calcular dependiendo del número de candidaturas que serán calificadas. Además, el CNE no ha aprobado el presupuesto con el que contará para organizar las elecciones.



Sin embargo, ya hay aspirantes que anticipan que renunciarán al Fondo de Promoción Electoral, a través del cual, con fondos públicos, se contrata publicidad en prensa, radio, televisión, vallas y medios digitales, en igualdad de condiciones.



Guillermo Lasso, precandidato a la Presidencia de la República por Creo, ofreció en su cuenta de Twitter renunciar al Fondo de Promoción Electoral y conminó al resto de aspirantes a tomar la misma decisión.



“Médicos, posgradistas, enfermeras y pequeños proveedores están impagos. No se justifica que se gasten 43 millones en promoción electoral. Renuncio a recibir dinero que debe ir a pagar sueldos e invito al resto de candidatos a hacer lo mismo”, publicó el líder de Creo.



Según las proyecciones del CNE, cada binomio presidencial dispondría de USD 630 183 para contratar franjas con el Fondo de Promoción Electoral, conforme lo establece el artículo 202 de la Ley Electoral.



Si algún candidato renunciara efectivamente al fondo, no podría presentar sus propuestas a través de medios de comunicación, ya que el Código de la Democracia, en su artículo 203, prohíbe la contratación y difusión de propaganda y publicidad referente al proceso electoral, por parte de sujetos de derecho privado.



La presidenta del CNE, Diana Atamaint ratificó que si algún candidato renuncia al Fondo, no podría contratar publicidad proselitista en medios.



Durante el segundo Consejo Consultivo de Organizaciones Políticas, Atamaint recordó a las organizaciones políticas que, para retirar el monto del Fondo de Promoción Electoral del presupuesto de las elecciones, se requeriría un Decreto Ejecutivo, apelando al estado de excepción, para que esos recursos puedan ser destinados para otros fines.



¿Qué se puede financiar con recursos privados? Con las reformas al Código de la Democracia, el Límite del Gasto Electoral- con financiamiento privado- aumentó.



Según las proyecciones del CNE, cada binomio podría gastar hasta USD 5,25 millones en camisetas, banderas, concentraciones, mítines, calendarios y demás formas propagandísticas, que no impliquen publicidad en medios de comunicación y vallas. Aunque debido a la pandemia del coronavirus la organización de actos que impliquen contacto físico y aglomeraciones se podría complicar.