Video: Impasse entre la Gobernadora del Guayas y la Alcaldesa de Durán

La gobernadora del Guayas, Juana Vallejo, había planificado una visita a la alcaldesa de Durán, Alexandra Arce, a primera hora de este lunes 10 de septiembre del 2018. El tema principal era tratar el problema de escasez de agua potable que tiene el cantón, pero devino en un impasse entre ambas autoridades.

En un video se observa que Vallejo se incomoda al observar un retrato del expresidente Rafael Correa, en el despacho de la alcaldesa y pide cambiarse de sillón. En la imágenes, la Gobernadora usa una palabra ofensiva para referirse al expresidente Correa.



La alcaldesa de Durán, Alexandra Arce, y la gobernadora del Guayas, Juana Vallejo, tuvieron un impasse en edificio municipal la mañana de este 10 de septiembre del 2018. Foto: Twitter Gonernación del Guayas



Luego en otra grabación se observa un cruce de palabras entre las autoridades públicas:



- Arce: “Es mi expresidente”.

Gobernadora: “Por eso no tenemos agua”.

Arce: “Al contrario, tenemos agua por él, fondos no reembolsable”.

Gobernadora: “Pero no dice lo mismo la gente”.



Inmediatamente Arce, elegida bajo la bandera de Alianza País (AP), le responde en un tono de molestia: “Hay que respetar las ideologías políticas, si yo lo quiero tener a Rafael es mi problema, yo fui elegida por el pueblo, no como usted a dedo”.



Arce consideró que Vallejo le faltó al respeto en su despacho. La Gobernadora le responde en tono calmado que quien se falta el respeto es la misma autoridad municipal.



La Alcaldesa también le recrimina a Vallejo que la esperó hasta a las 08:00 y llegó tarde y que le había dicho a “la prensa lo que convino” sobre su gestión.



La Gobernadora calificó como "una pena" la actitud de Arce. Dijo que escuchó "entre alaridos" a la Alcaldesa y que el problema de escasez de agua potable se mantiene en el cantón.