¿Cómo evaluar el impacto del covid-19 con más de seis cambios en las cifras? Por tercera vez volvió a bajar el número de casos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los cambios en la presentación de casos y fallecimientos por covid-19 ha sido una constante desde el Ministerio de Salud Pública (MSP) del Ecuador. En consecuencia esto ha generado más dudas que certezas, las cuales se ahondan a vísperas de la vuelta a la normalidad.



Los últimos cambios están relacionados con una disminución repetitiva de los casos confirmados a escala nacional, que se empezó a evidenciar luego de un día en que el país no tuvo cifras. Esto ocurrió por primera vez el pasado miércoles 6 de mayo del 2020, se volvió a dar otra reducción dos días después y hoy, 11 de mayo del 2020.



En términos de cifras significó que del 4 al 6 de mayo cayeron 2 461 infectados; en cambio, del 7 al 8 de mayo, disminuyeron 1 480 y, entre el 10 y 11 de este mes, bajaron 54. En total: 3 995 frente a los 1 366 casos que aumentaron en el mismo período.



Estas reducciones en la cifra de infectados impacta a su vez en las cifras de positivos de provincias y cantones. Guayas, por ejemplo, que se ha constituido el principal foco de contagio, pasó de 14 192 contagiados a 11 876 siete días después.



La disminución de cifras también se observa en los casos descartados, es decir, aquellos que salieron negativos en las pruebas de diagnóstico. Pero mientras los confirmados y descartados bajan, los sospechosos que esperan saber su diagnóstico han subido de 14 011 a 21 923. Esto significa que el porcentaje de muestras represadas subió de 17,5% a 26%.

Y hay que tomar en cuenta que del total de muestras, el 35% dan positivo al coronavirus, en consecuencia, el Ecuador sigue teniendo nuevos casos a diario, cuando los expertos internacionales señalan que un país puede decir que está aplanando la curva cuando durante 14 días seguidos no tiene contagiados adicionales.



Inicialmente, el viceministro de Gobernanza, Xavier Solórzano, dijo que los cambios responden a una depuración técnica y estadística. "La reducción en el número de casos confirmados en el reporte de los datos no implica que exista una reducción en el número de contagiados, lo que indica esto es que, en el análisis de los datos ingresados en el sistema de vigilancia epidemiológica, junto con los resultados de laboratorio, se ha identificado, en algunos casos que, un mismo paciente registra más de una prueba de laboratorio".



Se trata de los pacientes, que luego de haber sido diagnosticados con la enfermedad con una primera toma de muestra, vuelven a ser examinados para tomar una segunda y hasta tercera muestra hasta que el resultado de negativo.



Hoy las autoridades del MSP argumentaron que el nuevo sistema con el que cuentan realiza una reclasificación de los registros por cédula de identidad de las personas y, no por el número de pruebas que se han realizado. "En otras palabras, la data es procesada por el número de casos, por lo que el número de pruebas o muestras está atado a cada persona, lo que determina que se produzca una variación en las cifras que, de ninguna manera, inciden en la tendencia que se registra en la curva".



Sobre los reportes de provincias y de capitales provinciales, el MSP dejó de entregar el 5 y 6 de mayo, el 7 se publicaron los informes sin el número de casos confirmados por parroquias. Esta estadística permitía que la ciudadanía conozca la evolución de casos de su parroquia, a fin de tomar mayores cuidados en las zonas donde hay un mayor contagio. Estos datos fueron reemplazados por casos según la unidad operativa, en donde se encuentran, por ejemplo, en el informe de Quito se especificó que hay, entre otros, 259 casos en el Hospital General IESS Quito Sur, 159 en el Pablo Arturo Suárez y 131 en el Hospital Carlos Andrade Marín (HCAM).



Desde el 8 hasta ahora, lunes 11 de mayo, no hay ninguno de estos informes.



¿Qué otros cambios se han envidenciado desde que el MSP empezó a publicar las cifras de la pandemia? A escala provincial-hasta el 4 de mayo- se desagregó en cuatro columnas el número de camas en las casas de salud, para el 7 de mayo aumentaron a 11 columnas, que resultan confusas, por lo que este Diario solicitó una explicación técnica de las cifras, lo cual todavía no ha sido respondido.



El 25 y 26 de abril del 2020, el país también dejó de tener data. Al tercer día, el 27 de abril del 2020, las autoridades informaron una reducción de casos provinciales y no se informaron cifras cantonales dos días seguidos. La razón fue que se dejaron de incluir a los infectados, cuyo diagnóstico se realizó con base en una prueba rápida y se empezó a informar solo contagiados con pruebas PCR, que son las que avala la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Esta exclusión en la presentación de los pacientes provinciales y cantonales y, que se mantiene hasta ahora, representa un 29,5%. Solo la cifra nacional refleja los casos de exámenes PCR y test rápidos.



Otro desfase en los datos históricos está relacionado con el número de personas recuperadas, entre el 31 de marzo y 26 de abril no se informó acerca de cuántos superaron la enfermedad.





El registro de fallecidos no sigue la guía internacional de la OMS



En cuanto a los registros de fallecimientos y que hasta ahora siguen generando polémica, el MSP optó, en primera instancia, por informar los decesos confirmados de covid-19, con base en una prueba de laboratorio. A partir del 1 de abril incluyó a los fallecidos probables que son aquellos que presentaron síntomas propios de esta patología, pero no hay la confirmación con una prueba.



Actualmente no se conoce cuántos muertos probables de coronavirus hay por provincias y las cifras nacionales muestran que siguen "depurando" las bases de datos cuando se cuenta con el resultado del examen positivo y puede pasar de probable a confirmado. Esto, por ejemplo, provocó que del 10 al 11 de mayor bajaran de 1515 a 1486.



Sin embargo, la clasificación de fallecidos con la que cuenta el Ecuador dista de lo que establece la OMS en su guía de certificación y clasificación de fallecidos por covid-19.



El organismo internacional establece como una muerte resultante de una enfermedad clínicamente compatible,ya sea probable o confirmada, a menos que exista una causa alternativa clara de muerte que no pueda estar relacionada, por ejemplo, un trauma.



En consecuencia, para catalogar una muerte por esta infección viral, es suficiente el cuadro clínico compatible y no es indispensable tener el resultado del examen de PCR o de anticuerpos y en el certificado médico debe registrarse la causa de muerte para todos los fallecidos donde la enfermedad causó o se supone que provocó o contribuyó a la muerte.



El número de fallecidos que oficialmente registra el Ecuador por covid-19, confirmado y probable, además, está lejos de acercarse a la cifra de defunciones inusuales que tiene el Registro Civil, entre marzo y este mes de mayo. Hay que tomar en cuenta que los ecuatorianos tampoco tienen las causas de los decesos, ya sea por coronavirus y otros males.



El inicio de síntomas, otro motivo para cambiar la metodológia de conteo de casos



A mediados de abril del 2020 se dio otro cambio en la presentación de los informes diarios. Esta vez las autoridades argumentaron que era mejor ver la tendencia de contagio según el inicio de los síntomas, con lo cual en términos gráficos hace que las curvas de datos se vean más horizontales y no como internacionalmente se las conoce, similar a la formación de una meseta con un pico alto y un descenso.



Este cambio ha sido criticado por los expertos epidemiólogos y médicos, pues conocer el inicio de síntomas es una información útil para tratar al paciente, más no para un registro histórico por ser un parámetro no confiable.



Adicionalmente, este cambio se dio en un momento en que había un represamiento de muestras tomadas de un 40%, por lo que las curvas de contagio no estaban reflejando la realidad, sino más bien la capacidad del país para procesar y sacar resultados. Ahora con tantos cambios tampoco resulta sencillo para los expertos matemáticos y epidemiólogos conocer el real impacto de la pandemia en el país...