Impacto de Hoy no circula en el sector comercial se analizó hoy en la Secretaría de Movilidad

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los representantes de la Cámara de Comercio de Quito se reunieron la mañana de este, martes 20 de agosto del 2019, con Guillermo Abad, secretario de Movilidad de la capital. Analizaron las repercusiones de la medida Hoy no circula para los vehículos que reparten productos de primera necesidad en la urbe.

Según datos del Municipio, Quito cuenta aproximadamente con 500 000 automotores en la actualidad. De esa cantidad, el 4% son distribuidores de alimentos, insumos de limpieza y otra clase de productos. “Hubo un diálogo para generar propuestas, alternativas, para que no exista tanta incidencia en la productividad de la ciudad”, manifestó Abad.



En ese sentido –acotó el funcionario- se generarán mesas de trabajo en las que se formularán nuevas alternativas. El Objetivo también es mostrar cómo beneficiará la repavimentación en Quito una vez terminada. “Eso ayudará a que la productividad mejore”.



Carlos Zaldumbide López, director de la Cámara de Comercio de Quito, manifestó que se han presentado alternativas, las cuales han sido trabajadas desde hace meses atrás. “Nuestra preocupación es que el comercio y la parte productiva de la ciudad no se vean afectados, que la medida no incida negativamente en las empresas que representamos. Tampoco en el empleo, por eso hemos trabajado con nuestros afiliados internamente para presentar algunas alternativas que fueron bien recibidas hoy”.



El dirigente no mencionó las propuestas planteadas, pero estas fueron entregadas en la Secretaría de Movilidad y luego serán analizadas también por el alcalde Jorge Yunda.



A su juicio, la restricción vehicular es una medida compleja que se debía tomar porque la capital se merece tener vías en mejor estado. “Cada sector (comercial) tiene una afectación distinta porque manejan sus propios sistemas logísticos. Hay unos que tienen una flota mayor, otros con más limitaciones”.



La Cámara de Comercio ha identificado cuatro puntos sensibles que deben ser considerados previo a la implementación de la medida. Una de ellas es el desabastecimiento. Según el gremio, de mantenerse dentro de la medida al sector comercial y productivo, la ciudad podría enfrentarse a un desabastecimiento de productos de primera necesidad, causado por la afectación de las cadenas logísticas.



Otra de las afectaciones tiene que ver con la flota de transporte comercial. Según el gremio, para mitigar el impacto de vehículos improductivos por un día, y para satisfacer la demanda, las empresas deberán suplir con vehículos adicionales a estos vehículos que no pueden circular; lo que convierte a la medida en un contrasentido a la naturaleza original del problema que se pretende solucionar.



Además, las empresas tendrían que pagar valores extras en compañías que prestan servicios de transporte tercerizados.



Video: EL COMERCIO te explica la medida de restricción vehicular en Quito