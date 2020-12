En Imbabura se alistan con paseos a parques, hoteles, ferias y gastronomía para el primer feriado del 2021

Imbabura con sus atractivos naturales busca captar a los viajeros durante el próximo feriado por el fin de año y la llegada del 2021.

Para este nuevo asueto, por ejemplo, se reeditará la iniciativa Cotacachi en Oferta, que incluye promociones en sitios de alojamiento, restaurantes y locales de comercio.



Cumandá Vallejo, responsable de Turismo del Municipio, señala que los establecimientos participantes cuentan con un sello de la campaña y los visitantes pueden consultar sobre las ofertas.



Cotacachi, uno de los Pueblos Mágicos del Ecuador, cuenta con atractivos también en las zonas andinas y del valle de Íntag.



El Parque Nacional Cotacachi-Cayapas, que entre sus atractivos tiene la laguna de Cuicocha, tendrá habilitado todos los senderos. Unos 2 214 visitantes nacionales y 69 extranjeros llegaron entre el 25 y 27 de diciembre pasado por el feriado de Navidad. El sitio abre de 08:00 a 17:00.



Otra alternativa es la oferta de recreación, hospedaje y alimentación que tiene Íntag. Vallejo asegura que los prestadores de servicios turísticos de este cantón cumplen con protocolos para que los viajeros se sientan seguros.



Otavalo, igualmente, está listo para recibir a los viajeros. Marcelo Lema, director de Desarrollo Económico del Cabildo, explica que en la cascada de Peguche, el lago San Pablo y la laguna de Mojanda se han realizado inspecciones de los diferentes servicios sobre el cumplimiento de normas de bioseguridad.

Los quiteños se han consolidado en los últimos seis meses como los principales visitantes de este cantón. Lema considera que en eso influye no solo la cercanía de Otavalo con Quito, sino también que no hay aglomeraciones en los parajes naturales.



Los atractivos rurales de Ibarra también están en auge. En la localidad de Zuleta, situada en el suroriente del cantón, el fin de semana habrá la Feria Artesanal, Gastronómica y Agroproductiva. Es una iniciativa que tiene acogida, comenta la dirigente Mayra Perugachi.



En sitios de alojamiento, como el Hostal Royal Ruiz, situado en el centro de Ibarra, no tienen mayores expectativas para el feriado que se avecina, porque no se han hecho las reservas. Lucely Ruiz, propietaria del establecimiento, señala que aún no han recibido reservaciones y que en el anterior fin de semana tuvieron entre 3 y 4 habitaciones ocupadas.



Unos 20 establecimientos hoteleros reportaron al Ministerio de Turismo la suspensión de reservaciones en el feriado de Navidad.