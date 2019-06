Una parroquia de Imbabura entregó un bastón de mando a Tuárez

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El padre Carlos José Tuárez, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cppcs), señaló que el único objetivo que tenía de pronunciarse en una cadena de TV era dar un saludo a la comunidad y decir que está al servicio de todos.

Envió una solicitud para que la transmisión se hiciera la noche del 16 de junio de 2019. Sin embargo, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia anunció que no autorizó porque 'no era de interés público'.



El religioso se pronunció, al mediodía de este 21 de junio de 2019, en la parroquia San Pablo del Lago, en Otavalo (Imbabura), en el norte de Ecuador. Procedente de Quito llegó para recibir un bastón del mando.



Ese acto fue programado por la Junta Parroquial local y el Movimiento Político Nacional Diversidad Unida, que actualmente está en proceso de calificación.



Aunque se anunció que la ceremonia empezaría a las 11:00, Tuárez llegó 1 hora y 29 minutos después. La yachak Rosa Colta, que dirigió el ritual, inició explicando que no hay que atrasarse. Que los pueblos originarios se caracterizan por la puntualidad.



El sacerdote recibió el presente en el parque Bolívar de esta localidad. Hasta ese lugar llegaron 80 personas, en su mayoría de comunidades indígenas.



Tuárez vestía una camisa blanca y un pantalón jean y zapatos negro. Ya no lucía el alza cuello que distingue a los religiosos.



Según la tradición indígena, el bastón se entrega a las autoridades de los pueblos originarios cuando reciben un mandato. Eso les compromete a actuar con honestidad.



El presidente del CPCCS que con el recibimiento del bastón adquiere un compromiso de entrega al país.